Von Julia Schulte

Heidelberg. Sie ist zurück in Heidelberg. Geistig aber ist die 18-jährige Natalia Matata noch immer bei ihrer Familie in der Ukraine. Auch physisch war sie bis vor kurzem dort. Als der Krieg ausbrach, floh sie erst mit ihren Eltern aus ihrer Heimatstadt Kiew in den Westen der Ukraine und später aus Lwiw nach Warschau.

Begonnen hatte Matatas Flucht als normale Reise. Am 21. flog sie nach Kiew, um über die Semesterferien ihre Familie zu besuchen. Matata geht seit Oktober auf das Heidelberger Studienkolleg, wo sie eine Zugangsberechtigung für deutsche Hochschulen erlangen will, um Kommunikationswissenschaften zu studieren. Einen Rückflug buchte sie zunächst nicht. "Ich wollte einfach irgendwann im April für das nächste Semester zurück nach Deutschland fliegen", erzählt sie. Bedenken, die Ferien in der Ukraine zu verbringen, habe sie nicht gehabt: "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde, denn es erschien einfach unlogisch."

Dann kam der 24. Februar. "Um 7 Uhr morgens habe ich auf mein Handy geschaut und gesehen, dass ich viele verpasste Anrufe habe", erinnert sich Matata. Ein Freund aus Charkiw im Osten der Ukraine schrieb ihr, dass sie schnell ihre Sachen packen solle. Da haben sie, ihre Eltern und ihr Bruder registriert: Der Krieg hat begonnen. "Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ob wir besser in Kiew bleiben oder nach Lwiw fahren sollten, wo meine Familie eine Wohnung hat", erinnert sich Matata. Zunächst beschlossen sie, zu bleiben.

In der nächsten Nacht um 4 Uhr sah Matata dann von ihrem Fenster aus eine Rakete. "Meine Eltern sagten nur, dass wir packen und in einen Luftschutzbunker gehen sollten", erzählt Matata. Erst suchten sie einen der U-Bahn-Schächte auf, aber da es dort kein richtiges Bad gegeben habe, seien sie in einen Bunker nahe ihrer Wohnung gewechselt. Mit ihrem Handy verfolgte sie vom Bunker aus die Nachrichten und las, dass die Panzer bereits vor Kiew stehen. "Da haben wir beschlossen, doch nach Lwiw zu fahren", erzählt Matata. Die Familie packte Essen und das Nötigste zusammen und machte sich mit zwei Autos auf den Weg. Statt der üblichen sechs Stunden brauchten sie 24. "Es war fast unmöglich, die Stadt zu verlassen, überall waren Staus. Die Menschen waren nervös, einige wussten nicht genau wohin. Sie wollten einfach nur raus aus der Stadt", erinnert sie sich an den Tag der Flucht.

Nach einem Tag erreichten Matata und ihre Familie Lwiw. Doch dort habe es ständig Luftschutzalarm gegeben, sodass sie, ihr Bruder und ihre Mutter den Entschluss trafen, die Grenze nach Polen zu überqueren, wo Verwandte leben. Trotz der ausgesetzten Visapflicht war die Grenzüberquerung nicht leicht. "Die Schlange war sehr lang, es hat ewig gedauert", erzählt sie. Ihr Vater blieb in Lwiw zurück, da er wie alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen darf. Er arbeitet jetzt in der Cyber-Sicherheit, schützt also Systeme gegen russische Angriffe. Matatas 35-jähriger Cousin ist in Kiew geblieben, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Auch ihre Großeltern sind noch in Kiew und harren im Bunker aus. "Für meine 86-jährige Oma tut es mir ganz besonders leid, denn das ist jetzt der zweite Krieg, den sie erleben muss", so Matata.

Matata selbst ist Anfang der Woche mit dem Zug von Warschau nach Heidelberg gefahren. Hier ist sie zwar weit weg von den Ereignissen, aber sie sagt, dass es ihr noch schlechter gehe, seit sie Zeit habe, das Geschehene zu verarbeiten. Untätig bleibt sie jedoch nicht: Sie gibt jetzt Kindern in der Ukraine Online-Unterricht. Dabei spricht und malt sie mit ihnen oder behandelt Geschichtsthemen.

Auch um ihr eigenes Studium sowie das vieler anderer Ukrainer im Land macht sich Matata Sorgen: "In der Ukraine wird jetzt in die Armee investiert. Das Geld fehlt dann natürlich an anderen Stellen", sagt sie. Ihre Eltern etwa würden zwar noch etwas Gehalt kriegen, aber das reiche nicht mehr aus, um ihr Leben in Heidelberg zu finanzieren. "In ein bis zwei Monaten werde ich wohl ohne Geld dastehen", sagt die 18-Jährige, die in einer kleinen Wohnung im Stadtteil Rohrbach lebt. Ein weiteres Problem sei, dass Studierende, die ein Studienkolleg besuchen, in Deutschland nebenbei nicht arbeiten dürfen. Noch aber will sich die 18-Jährige nicht allzu viele Gedanken um ihre eigenen Perspektiven machen: "Erstmal", sagt sie, "geht es jetzt darum, Leben zu retten."