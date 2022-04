Von Robin Höltzcke

Heidelberg. "Wenn ich Fahrrad fahre, fühlt es sich an, als würde ich fliegen", sagt der achtjährige Bogdan. Zusammen mit seiner Mutter Olha (33) und seiner kleinen Schwester Anastasia (2) kam der ukrainische Junge vor knapp drei Wochen nach Heidelberg. Die Allgemeinärztin Olha Donchenko ist mit ihren beiden Kindern in der Wohnung von Physiklehrer Martin Schock in Neuenheim untergekommen. Dort geht es ihnen gut. Doch sie vermissen ihre Heimatstadt Mykolajiw und vor allem Familienvater Nikolai sehr, der noch immer in der Ukraine ist.

Der Anästhesist Nikolai Donchenko lernte den 49-jährigen Heidelberger Physiklehrer im Internet kennen. Donchenko wollte Deutsch lernen und Martin Schock Russisch. Als Russland die Ukraine angriff, fragte Donchenko den Neuenheimer, ob seine Frau mit den Kindern bei ihm in Heidelberg unterkommen könnte. Martin Schock war einverstanden und ermöglichte es den dreien, bei ihm zu leben. "Das sind so liebe Menschen, ich habe die Familie ins Herz geschlossen", sagt Schock. Sprachliche Unterstützung bekommt die Familie von dem Dolmetscher Prokhor Grokhovsky, Lehrer am Heidelberger Pädagogium. "Wenn ich mit dem Unterricht fertig bin, gehe ich sofort zu Olha und den Kindern und gehe erst, wenn ich wieder arbeiten muss", sagt Grokhovsky. Der 29-Jährige berichtet, dass er die Kinder fast täglich auf den Wasserspielplatz an der Neckarwiese begleitet.

Olha möchte ebenfalls möglichst schnell Deutsch lernen, da sie nicht weiß, wann sie wieder zurückkann. Zunächst sollen die Kinder hier in die Schule und den Kindergarten gehen können. "Dann habe ich mehr Zeit Deutsch zu lernen", sagt Olha. Denn die Kinder lenken sie dabei häufig ab. Sie könne sich vorstellen, im Krankenhaus als Pflegekraft zu arbeiten. Doch dafür brauchen Bogdan und Anastasia einen Platz in einer Schule und einer Kita. Martin Schock kontaktierte deshalb das Amt für Schule und Bildung. Seit letzter Woche ist Bogdan in der dritten Klasse an der Mönchhofschule. "Er hat bereits Freunde gefunden und wurde von den Mitschülern herzlich aufgenommen", sagt Grokhovsky.

Auch von Bogdans ehemaliger Mathematiklehrerin aus der Heimatstadt erhält der Achtjährige Unterstützung. Sie schickt ihm Matheaufgaben digital. Diese löst er und mailt die Fotos an die Lehrerin zurück. Einmal in der Woche nimmt Bogdan an einem Deutsch-Sprachkurs für Neun- bis Elfjährige teil. "Dort hat der Junge bereits russischsprechende Gleichaltrige kennengelernt", berichtet Dolmetscher Grokhovsky. Bogdan spricht auch Russisch, da sein Vater Nikolai russische Eltern hat. Die kleine Anastasia soll demnächst in einer Kindertagesstätte untergebracht werden. Doch wann, ist unklar.

"Die beiden Geschwister haben ein sehr gutes Verhältnis", sagt Grokhovsky. Bogdan kümmere sich häufig um seine Schwester und erfinde sogar Spiele für sie. So glücklich wie die Kinder wirken, vergisst man schnell, dass sie heftigen militärischen Angriffen in ihrer Heimatstadt Mykolajiw ausgesetzt waren. "Immer wenn eine Tür zufällt oder es irgendwo knallt, sagt Anastasia: ,Bombe’," so der Dolmetscher. Und auch Olha zucke häufig bei einem lauten Geräusch zusammen. Über die Gräueltaten, wie die Massengräber im ukrainischen Butscha, ist Olha besonders entsetzt. "Ich kann keine Nachrichten mehr schauen", so Olha. Es erinnere sie zu stark an die Angriffe, die sie in Mykolajiw erlebt habe.

Doch die Familie blickt positiv nach vorne. Die vielen Sachspenden, auch von der Nachbarschaftshilfe "Nebenan", seien für die Familie sehr hilfreich, da sie mit sehr wenig Gepäck hier ankamen. Die Fahrräder etwa bereiten ihnen viel Freude, besonders Bogdan. Zusammen mit dem Dolmetscher hat die Familie auch schon den Heidelberger Zoo besucht. Das habe den Kleinen sehr gutgetan. "Sie verglichen, welche Tiere es in Heidelberg gibt und welche in dem Zoo in ihrer Heimatstadt", so der Dolmetscher.

Mit dem Vater sind die Kinder auch in Kontakt. Ihm gehe es so weit gut, doch verbringt er die meiste Zeit im Krankenhaus, in dem er arbeitet. "Er ist nicht oft zu Hause, weil es ihn traurig macht, dass Olha, Anastasia und Bogdan fehlen", übersetzt Grokhovsky. Wann die junge Familie wieder zusammenkommen kann, ist ungewiss. Doch in Gedanken sind sie schon längst vereint. Der Dolmetscher berichtet von einem Traum Bogdans: Die ganze Familie habe einen Fahrradausflug und ein großes Picknick im Wald gemacht.