Wer mit dem Rad vom Pfaffengrund aus unterwegs in die Stadt ist, soll hier nach rechts über die Bahnstadt fahren oder schon am Diebsweg links abbiegen und der Umleitung für die Autos folgen. Foto: Philipp Rothe

Von Werner Popanda

Heidelberg-Pfaffengrund. Es ist immer wieder von "Baustellen" die Rede, wenn es um Probleme im Stadtteil geht. Doch im Pfaffengrund geht es nicht nur um sprichwörtliche Baustellen, die derzeit für Aufregung sorgen. Das zeigte sich auch bei der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats im Gesellschaftshaus, zu der sich erstaunlich viele Zuhörer einfanden.

Los ging es mit einer Baustelle, die noch kommen könnte – dem Bau einer Straßenbahntrasse in Richtung Patrick Henry Village. Eine der von der Stadt vorgeschlagene Trasse verläuft entlang des "Rentnerweg" genannten Heinrich-Menger-Wegs. Ein Besucher bewertete diesbezügliche Berichte in der RNZ als "ziemlich alarmierend" und forderte dazu auf, "zu zeigen, dass der Pfaffengrund da ist und das nicht mit sich machen lässt".

Sitzungsleiterin Isolde Greßler verwies auf eine Stellungnahme des Amts für Verkehrsmanagement, wonach konkrete Planungen in dieser Sache noch gar nicht vorlägen. Es gibt auch andere mögliche Trassenführungen. Zu rechnen sei mit konkreten Plänen erst nach dem Abschluss einer detaillierten Kosten-Nutzen-Rechnung, danach gehe das Ganze zuerst in den Bezirksbeirat.

Erneut tauchte im Bezirksbeirat die Frage auf, wann der Radweg entlang der Eppelheimer Straße in Richtung Innenstadt vollständig freigegeben werde. Bislang endet dieser in etwa auf Höhe der mittlerweile dem Erdboden gleichgemachten alten Eisenbahnbrücke. "Umgeleitet" werden Radler und Fußgänger schon an der Kreuzung von Eppelheimer Straße und Diebsweg.

Daran hält sich jedoch nicht jeder: Mancher Radler fährt entlang der Straßenbahngleise der Linie 22 in Richtung Stadt. Foto: Popanda

Nun erfuhren die Bezirksbeiratsmitglieder von Greßler, dass die Weiterführung dieses Radwegs über den jetzigen Endpunkt hinaus laut dem Verkehrsmanagement erst ab Herbst 2023 in Angriff genommen werden könne, weil dieses Terrain weiterhin als Baustellenfeld für die Bauaktivität in der Bahnstadt benötigt werde.

Außerdem seien, so das Verkehrsmanagement, die Umwege für Radler zumutbar. Für die Radler möge es so sein, merkte hierzu Grünen-Rat Raoul Haschke an, allerdings nicht für Fußgänger. Weshalb er ebenso wie SPD-Rat Claus Wichmann und Grünen-Rat Helge Pönninghaus dafür plädierte, zur Weiterführung des Radwegs ein Provisorium, etwa in Form von auszulegenden Matten, einzurichten.

Mit einer Art Baustelle hatten auch kürzlich die Anwohner der Grünanlage am Kranichweg zu tun. Die Stadt habe, beschwerte sich ein Anwohner, in einer "Nacht- und Nebelaktion" fast alle Bäume gefällt.

Wolfgang Morr vom Landschafts- und Forstamt begründete diese Maßnahme mit einer Erkrankung der Bäume: 90 Prozent des Bestandes an Hainbuchen seien vom Hainbuchenkrebs befallen gewesen. Auch bei den Ahornbäumen habe man eine Infektion festgestellt. Stabile Ahornbäume habe man zwar nicht gefällt, doch gehe er davon aus, dass noch zwei, drei weitere Bäume gefällt werden müssten. "Die Krankheit der Bäume ist ein Resultat der letzten beiden Sommer", so Morr. Das betreffe nicht nur den Pfaffengrund, wo auch bei den Bäumen am Rentnerweg jeder zweiter infiziert sei. Im gesamten Stadtgebiet seien rund 400 Bäume zu fällen. Allerdings wolle die Stadt den Kranichpark "mit allen Mittel erhalten", weshalb dieser mit einer dichteren Bepflanzung als zuvor "waldartig aufgebaut" und auch neue Wegebeziehungen erhalten werde.