Heidelberg. (ani) Zwei Verletzte und eine komplett verrauchte Wohnung sind das Ergebnis eines Küchenbrandes am Montagabend. Gegen 18.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In der Wohnung eines Hauses im Schwalbenweg war offenbar ein Elektrogerät in Brand geraten. Die Küchenzeile wurde bei dem Brand beschädigt, ein Teil der Küche musste ausgebaut werden.

Der Bewohner und eine Nachbarin kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Im Laufe des morgigen Dienstags soll die Wohnung dann entraucht werden.