Karl Krohn und Patrick Ibele nehmen im Kaufland Marc Massoth von der städtischen Wirtschaftsförderung in ihre Mitte. Foto: kaz

Pfaffengrund. (kaz) "Entdecken Sie das neue Kaufland in Heidelberg-Pfaffengrund", hieß es auf dem Werbeprospekt. Tatsächlich hat sich die Filiale in der Eppelheimer Straße 78 innerhalb von zwei Tagen neu sortiert. Verkaufsleiter Karl Kohn, Pressesprecher Patrick Ibele und Marc Massoth vom Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung luden zu einem Rundgang durch die Filiale mit rund 6500 Quadratmetern Verkaufsfläche ein.

Der Backshop mit erweitertem Angebot an "süßen Teilchen" befindet sich nun im Erdgeschoss, damit sich Frühaufsteher auf dem Weg zur Arbeit noch rechtzeitig mit Brezeln, Brötchen und mehr versorgen können. Direkt im Eingangsbereich kann die Kundschaft in die "To-go-Theke" greifen. Dort sind Speisen erhältlich, die sich besonders schnell zubereiten lassen. Beim Umbau hielt an den Kaufland-Frischtheken die "Holz-Optik" Einzug und kamen freundliche Farben ins Spiel. Hellgrün signalisiert: Hier gibt es frisches Ost und Gemüse. Dunkelgrün steht für Getränke. Die einzelnen Bereiche sind gut ausgeschildert. Pflegeprodukte sowie die Waren aus der aktuellen Werbung befinden sich nun im Obergeschoss, das auch mit vollem Einkaufswagen bequem über ein Rollband zu erreichen ist. Lebensmittel "aus aller Welt" sowie laktose- und glutenfreie Waren sind nun im zusammenhängenden Bereich platziert. Auch der Service im Fotoshop wurde erweitert. Jetzt kann man Fotos vor Ort selbst ausdrucken.

Bei Kaufland werden rund 2000 unterschiedliche Artikel angeboten. Neu ist nicht zuletzt die elektronische Preisauszeichnung. Wegen der Baustelle zwischen Pfaffengrund und Eppelheim ist die Filiale derzeit nur über eine Umleitung zu erreichen. Auf dem Gelände stehen allerdings rund 300 Parkplätze zur Verfügung. Die Öffnungszeiten: montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr.