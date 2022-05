Von Nily Rahbar

Heidelberg. Auf den ersten Blick wirkt die Bergheimer Straße mit den vielen Bussen, Straßenbahnen und Autos nicht wie ein Erholungsort. Dennoch fanden sich dort am Freitagnachmittag auf Gartenstühlen und Hängematten Mitglieder der Heidelberger Grünenfraktion sowie einige Anwohner aus der Umgebung zusammen, um auf ein Pilotprojekt der Stadt Heidelberg aufmerksam zu machen: Parklets. Von April bis Oktober können Parkplätze oder andere geeignete Flächen im öffentlichen Raum zu grünen Aufenthaltsbereichen für die Allgemeinheit umfunktioniert werden.

Das Parklet in der Bergheimer Straße wurde lediglich für den Freitag aufgebaut und sei nur ein Vorgeschmack, um den Bürgern "zu zeigen, was alles möglich wäre", so die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, Ursula Röper. Bisher gab es vier Anträge für das Errichten eines Parklets. Gebaut wurde hiervon eines gegenüber vom Gadamerplatz in der Bahnstadt, ein weiteres ist bereits für die Kirchstraße 16 in Bergheim geplant.

Von Sitzmöglichkeiten und Beleuchtung über grüne Bepflanzung durch Blumen, Sträucher oder Rasen bis hin zu Kinderspielmöglichkeiten wie Sandkästen – "der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt", sagt Derek Cofie-Nunoo, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. "Wir wollen Heidelberg als Stadt lebensfroher und vor allem lebensnäher gestalten." Indem die Plätze umfunktioniert werden, solle der öffentliche Raum belebt werden. Besonders nach der Coronapandemie böten Parklets eine gute Gelegenheit, sich wieder mit anderen Menschen altersübergreifend zu vernetzen.

Pop-Up-Parklet in Bergheim: Mitglieder der Grünen-Fraktion und Freunde sonnen sich mit Getränken auf dem umfunktionierten Parkplatz in der Bergheimer Straße. Foto: Philipp Rothe

Florian Kuhnke, der das Parklet in Bergheim direkt vor seiner Haustür hat, findet die Idee zwar interessant. Man müsse aber noch einen Schritt weitergehen, um "das Flächenmonopol der Autos zu knacken". Wichtig sei eine dauerhafte Flaniermeile für Fußgänger, indem man den Bürgersteig breiter mache. Die Bergheimer Straße habe großes Potenzial für Fahrradfahrer und Fußgänger. Sie sei zudem für Autos als Durchgangsstraße nicht zwingend notwendig, es gebe sowohl die Kurfürsten-Anlage als auch die B 37, um in die Innenstadt zu gelangen. Als Familienvater würde er sich wünschen, dass seine Kinder auch mal allein kurze Strecken zurücklegen könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es für sie jedoch noch nicht mal möglich, alleine zur 500 Meter entfernten Stadtbücherei zu laufen.

Christiane Gorkisch, die ebenfalls in der Bergheimer Straße wohnt, ist begeistert von dem Projekt. Sie kenne solche Anlagen nur von Restaurants und findet die Idee für den privaten Gebrauch toll. Auf so einem Parklet könne man seine Nachbarn endlich mal besser kennenlernen: "Ich lebe mit zwölf Parteien in einem Wohngebäude und kenne die Anwohner kaum. Das ist doch schade."

Die Parklets können im ganzen Stadtgebiet Heidelberg aufgestellt werden, bevorzugt jedoch in verkehrsberuhigten Bereichen. Das Antragsformular sowie weitere Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten eines Parklets sind unter www.heidelberg.de, Suchbegriff "Parklet", als Download zu finden.