Nicht nur im Reiherweg ist der Platz knapp. Auch in der Pfaffengrundstraße ist es mächtig eng, wenn Autos am Rand parken. Foto: René Priebe

Von Sarah Hinney

Pfaffengrund. Anwohner in der Reiherstraße haben seit vergangener Woche ein Problem – zumindest dann, wenn sie ein Auto haben und keinen eigenen Parkplatz zur Verfügung. Die Stadt hat in der Straße sämtliche Parkflächenmarkierungen entfernen lassen. Da es sich dort um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, ist das Parken nun nicht mehr erlaubt – in derart gekennzeichneten Bereichen dürfen Autos ausschließlich auf markierten Flächen abgestellt werden.

Nun hat die Stadt gute Gründe für diese Entscheidung. Auf RNZ-Nachfrage teilte eine Sprecherin mit, dass die Untere Straßenverkehrsbehörde, also das Amt für Verkehrsmanagement, und Feuerwehr festgestellt hätten, dass die Mindestrestfahrbahnbreite in der Reiherstraße nicht gewährleistet sei. Laut Feuerwehr könnten Einsatzfahrzeuge die Reiherstraße nur unter "extrem erschwerten Bedingungen" befahren und es sei nicht auszuschließen, dass Einsatzfahrzeuge stecken bleiben oder abgestellte Autos beschädigt würden. "Wann immer Gefahr im Verzug ist, muss die Untere Straßenverkehrsbehörde tätig werden", heißt es weiter vonseiten der Stadt. Die Anwohner wurden im Vorfeld über die Maßnahme informiert.

Die Stadt hat die Parkflächenmarkierungen im Reiherweg im Pfaffengrund entfernen lassen. Die Durchfahrt sei zu eng für Rettungsfahrzeuge gewesen, befand die Untere Straßenverkehrsbehörde. Foto: René Priebe

Einer der Anwohner, René Priebe, hat sich nun an die RNZ gewandt. Für ihn ist es unverständlich, dass die Stadt vor Jahren Parkmarkierungen eingezeichnet hat, die offenbar nicht die notwendige Mindestfahrbahnbreite gewährleisteten. Was Priebe bestätigt, ist, dass ein Durchkommen für die Feuerwehr tatsächlich hätte problematisch sein können, aber nur, weil Autobesitzer ihre Fahrzeuge nicht immer innerhalb der Markierung abgestellt hätten. "Wenn ein Sprinter auf einer Fläche steht, die nicht für ihn passt, ist ein Durchkommen natürlich unmöglich", sagt Priebe gegenüber der RNZ. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass der Gemeindevollzugsdienst in der Straße regelmäßig kontrolliert und das Problem auf diese Weise gelöst wird – und nicht durch die Abschaffung der Parkplätze. "Sicherheit geht natürlich vor", betont Priebe. Dann müsse das aber in anderen Bereichen im Pfaffengrund genauso umgesetzt und kontrolliert werden. Rund um den Reiherweg liegen zahlreiche weitere Straßen in verkehrsberuhigten Bereichen. Als Beispiele nennt Priebe Möwenweg, Obere Rödt, Schulplatz, Zeisigweg, Meisenweg und Untere Rödt. Hier gebe es zwar keine Parkplatzmarkierungen. "Das Parken wird von der Stadt aber seit Jahren geduldet", kritisiert Priebe. Und das, obwohl ein Durchkommen für die Feuerwehr hier genauso schwierig sei. Das könnte sich nun ändern. Die Stadt hat angekündigt, dass sich die Feuerwehr auch ein Bild von der Situation in den umliegenden Straßen machen wird.

Wo all die Autos dann künftig parken sollen, ist Priebe ein Rätsel. Die Stadt verweist in ihrer Anwohnerinformation auf die öffentlichen Parkplätze in der Straße Am Markt. Priebe hält das für unrealistisch. "Da muss man schon Glück haben, einen Parkplatz zu bekommen." Zumal erst kürzlich der Parkraum verkleinert wurde, weil dort Tische und Bänke aufgestellt worden sind. Ein Corona-Testzentrum nimmt zusätzlich Platz weg.

Trotzdem führt Priebe noch eine weitere problematische Straße ins Feld: die Pfaffengrundstraße. Sie sei zwar kein verkehrsberuhigter Bereich, aber regelmäßig so zugeparkt, dass ein Durchkommen für große Feuerwehrfahrzeuge fast nicht möglich sei. "Hoffentlich passiert hier nichts." Er findet, wenn in einer Straße aus Sicherheitsgründen kontrolliert wird, dann müsse das für die umliegenden Straßen auch gelten. "Und wenn die Anwohner alle dort nicht mehr parken dürfen, dann muss sich die Stadt überlegen, wo die Autos hinkönnen", sagt Priebe. Gleichwohl sieht er nicht nur die Stadt am Zug. Es sei auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen, sein Auto so abzustellen, dass Einsatzfahrzeuge durchkommen. "Zur Not muss man halt mal ein paar Meter laufen."