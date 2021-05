Heidelberg. (rie) Zur Wiedereröffnung der Gastronomie lädt Schloss-Koch Martin Scharff zu einem Open-Air-Abend: Bei "Genuss, Wein und Rock’n-Roll" serviert er am Samstag, 29. Mai, um 19 Uhr im Schlosshof ein Vier-Gänge-Menü (Einlass: 18.30 Uhr). Dazu gibt es Livemusik von Harald Krüger, der die Petticoat-Zeit wieder aufleben lässt.

Die RNZ verlost 2 mal 2 Karten im Wert von 129 Euro pro Ticket (mehr Infos: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de). Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort GENUSS sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 28. Mai, 15 Uhr, geschaltet.

