Heidelberg. (pol/van) Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Sonntagabend auf der A5 an der Anschlussstelle Dossenheim in Fahrtrichtung Heidelberg gekommen.

Hingegen der ersten Informationen der Polizei, sollen bei der Kollision nicht sechs, sondern lediglich zwei Autos beteiligt gewesen sein. Bei den weiteren Fahrzeugen, die sich an der Unfallstelle befanden, soll es sich um Ersthelfer und Augenzeugen gehandelt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand ein VW-Golf infolge einer Panne mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Beschleunigungsfahrstreifen. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin wollte an der Anschlussstelle Dossenheim auf die Autobahn auffahren und übersah hierbei den VW-Golf und fuhr auf diesen auf. Infolge des Aufpralls wurde der VW-Golf auf den linken Fahrstreifen geschleudert.

Die beiden Insassen in dem VW-Golf sowie die Beifahrerin im Audi wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt nach Angaben der Beamten niemand.

Die A5 musste in südliche Fahrtichtung bis 18.15 Uhr gesperrt werden. Zeitweise bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim unter der Rufnummer 0621/470930 in Verbindung zu setzen.

Update: Sonntag, 2. Dezember, 19.30 Uhr