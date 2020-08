Heidelberg. (mün) Der Stadtbahn-Verkehr der Linie 5 (OEG) war am Donnerstag für mehrere Stunden zwischen Heidelberg-Hauptbahnhof und Edingen zusammengebrochen. In Wieblingen wurde die Oberleitung beschädigt, so dass es keinen Strom mehr für die Bahnen in beiden Richtungen gibt.

Von 16.45 bis 19.20 Uhr war der Bahnverkehr unterbrochen und Züge standen auf der Strecke. Nach Angaben einer Sprecherin der RNV wurden sie zu Haltestellen abgeschleppt, so dass die Fahrgäste aussteigen konnten.

Die Oberleitung wurde beschädigt, weil sich eine Stadtbahn darin verhakt und den Fahrdraht heruntergerissen hatte, heißt es vonseiten der RNV. Der Schaden entstand im laufenden Betrieb "ohne die Beteiligung Dritter" und es wurde niemand verletzt.

Der Oberleitungsschaden soll im Bereich Wieblingen-Ochsenkopf zwischen dem Heinstein- und dem Bahnbetriebswerk sein.

Seit etwa 19.20 Uhr können die Stadtbahnen der Linie 5 wieder auf der Strecke fahren, es wird aber am Abend noch zu Verspätungen kommen.