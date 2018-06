Heidelberg. (ste) In der Nacht zum Mittwoch ist ein Obdachloser in der Grünanlage entlang der Kurfürstenanlage zu Tode gekommen. Die Polizei geht nach den ersten Erkenntnissen von einer natürlichen Ursache aus, dennoch ermittelt die Kriminalpolizei.

Es war am frühen Mittwochvormittag, als ein Zeuge den leblosen Körper in dem Park entdeckte, etwa auf Höhe des Stadtwerke-Gebäudes in der Kurfürstenanlage 52. Der Zeuge lief zum nahen Hauptbahnhof und verständigte die Bundespolizei, die wiederum um 6.12 Uhr die Landes-Kollegen informierten. Die Beamten verständigten einen Rettungswagen und einen Notarzt, der nur noch den Tod des 52-jährigen Mannes feststellen konnte. Der Tote war zuletzt ohne festen Wohnsitz, zuletzt war er laut Polizei in Sandhausen gemeldet.

Nach den ersten Ermittlungen gebe es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, vielmehr gehe man aufgrund der zahlreichen Vorerkrankungen des 52-Jährigen von einer natürlichen Todesursache aus, sagte ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage. Da das aber noch nicht 100-prozentig feststeht, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ob nun auch eine Obduktion des Mannes angeordnet wird, stehe noch nicht fest, so der Sprecher weiter.