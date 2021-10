Heidelberg. (hob) Es gibt noch keine konkreten Pläne, einen Maßregelvollzug im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" in der Altstadt unterzubringen. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen", sagte eine Sprecherin des baden-württembergischen Sozialministeriums auf RNZ-Anfrage. Minister Manne Lucha hatte am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presseagentur gesagt: "Wenn es nach mir ginge, könnte man den ,Faulen Pelz" schnell ertüchtigen, dort könnten wir temporär rund 75 Maßregelvollzugs-Plätze schaffen." Dies würde in seinen Augen Sinn machen, da sich das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch ganz in der Nähe befinde. Weiter sagte er aber auch: "Dazu müssen wir noch entscheidende Gespräche führen."

Die Ministeriumssprecherin betont überdies: "Es geht bei der Diskussion nicht um eine Dauerlösung, sondern darum, wie man temporär und relativ kurzfristig Druck aus dem überlasteten System nehmen kann." Die Frage, ob es für einen Maßregelvollzug in Heidelberg überhaupt genug Personal gäbe, und ob die Sanierung der Gebäude finanziell zu stemmen wäre, blieb unbeantwortet. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke und süchtige Straftäter untergebracht. Luchas Vorstoß hatte bei der Universität, die Anspruch auf die Gebäude erhebt, und bei Oberbürgermeister Eckart Würzner für Irritationen gesorgt.