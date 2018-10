Von Marion Gottlob

Heidelberg. Silvia Grauer lächelt verlegen: "Ich bin so aufgeregt, denn ich habe erst wenige Interviews geführt." Doch das merkt man ihr kaum an. Denn sie spricht ganz offen und unverkrampft über ihr Leben - das Leben einer Frau, die schwer behindert ist: "Ich möchte als Mensch mit meinen Begabungen gesehen werden und nicht auf die Behinderung reduziert werden", sagt die 48-Jährige.

Natürlich ist beim RNZ-Gespräch die Behinderung ein Thema. Da Silvia Grauer beide Arme und Hände kaum bewegen kann, macht sie vieles mit den Füßen, die sie sehr viel besser koordinieren kann. So kann sie zum Beispiel mit einem umgebauten Auto fahren. Mit dem linken Fuß bedient sie das Lenkrad, mit dem rechten Fuß gibt sie Gas und betätigt die Bremse. Außerdem sind im Fußraum noch die Schalter für Licht, Hupe und das Radio untergebracht. "Ich habe noch vor dem Abitur den Führerschein gemacht, das gibt mir Selbstständigkeit."

Silvia Grauer wurde 1969 in Stuttgart geboren - und zwar völlig gesund. Doch mit sechs Monaten bekam sie hohes Fieber. Verzweifelt brachten die Eltern das Kind ins Krankenhaus, wo man sie wochenlang von ihrer Tochter trennte. Schließlich brach eine Krankenschwester unter Tränen heimlich das Schweigen und sagte zu der Mutter: "Holen Sie Ihr Kind nach Hause, bevor es zu spät ist."

Mit Hilfe eines Kinderarztes gelang es den Eltern, das Kleinkind zu retten. Zu ihrem Entsetzen hatte ein Arzt wohl an der Tochter und zwei weiteren Kindern Medikamente erprobt, die zu neurologischen Schädigungen führten, sodass Silvia die oberen Extremitäten nicht mehr koordiniert bewegen konnte. Der Arzt verlor seine Approbation. Silvia Grauer wird ernst, wenn sie darüber spricht: "Es kam zu keinem Prozess, kein Mitarbeiter der Klinik war bereit, gegen den Arzt auszusagen." Dennoch sagt sie auch: "Ich bin trotzdem ein fröhlicher Mensch." Und sie ließ sich nie unterkriegen.

So hat sie nach dem Realschulabschluss in Neckargemünd die SRH-Schule der damaligen Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) besucht und auf dem Wirtschaftsgymnasium das Abitur gemacht. Sie hat die Leistungskurse für Englisch und eine Mischung aus Rechnungswesen und Volks- und Betriebswirtschaft belegt, obwohl sie viel lieber auch Deutsch gemacht hätte. Sie lächelt: "Ich habe eine Zeit lang gedacht, das pack ich nicht." Doch sie hat es geschafft - und das sogar richtig gut.

Sie begann ein Studium der Psychologie in Heidelberg und hatte Teile der Vordiplom-Prüfungen abgelegt, als private Probleme sie zum Abbruch zwangen. Was tun? Auf ihrer Internetseite schreibt sie: "Aufgeben kam für mich noch nie in Frage." Sie erinnerte sich an ihre Kenntnisse aus der Schulzeit und machte eine Ausbildung zur Eurokauffrau bei der SRH-Gruppe, erneut in Heidelberg. Die Paukerei aus der Schulzeit machte sich bezahlt. In nur zwei Jahren absolvierte sie die Ausbildung mit den Schwerpunkten im kaufmännischen Bereich und in "Business English". Die Englisch-Prüfungen wurden von der University Cambridge und der Industrie- und Handelskammer in London abgenommen. Silvia Grauer bestand mit Auszeichnung. Sie sagt: "Ich wollte etwas in der Tasche haben, was etwas taugt."

Doch trotz der Bestnoten fand Silvia Grauer keine feste Anstellung. Auf ihre Bewerbungen erhielt sie eine Absage nach der anderen. Wenn sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, dann drehte sich das Gespräch meist um Zweifel an ihren Qualifikationen. Ihre Gesprächspartner konnten sich nicht vorstellen, dass eine Frau im Rollstuhl einen Job erledigen könnte.

Doch dank der Technik-Fortschritte wurde Grauer immer eigenständiger: Es wurden Tastaturen entwickelt, die sie mit dem Fuß bedienen kann, und mithilfe eines Sprach-Programms kann sie längere Texte diktieren. So konnte die fleißige Frau unter anderem Erfahrungen bei SAP Walldorf, beim Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg und beim Verein für berufliche Integration sammeln. Und so bat eines Tages auch eine Journalistin die Autodidaktin um Hilfe bei der Umwandlung eines Films. Grauer erinnerte sich: "Ich hatte davon keine Ahnung, aber nach einer halben Stunde hatte ich die Lösung gefunden." Die Freundin gab ihr den Rat: "Biete deine Kenntnisse anderen Menschen an."

Grauer ließ sich die Idee durch den Kopf gehen und wagte 2012 den Sprung in die Selbstständigkeit als Web-Designerin. Parallel absolvierte sie ein Fernstudium im Bereich "Web-Design". Der Clou: Niemand ahnte, dass eine behinderte Frau zu den Studenten zählte. Erst bei der Abschlussprüfung bat sie darum, die Aufgaben am Computer statt auf Papier lösen zu dürfen: "Ich hätte die Blätter nicht wenden können." Sie bestand die Tests mit sehr guten Noten. Zu ihren Kunden zählen inzwischen die Buchautoren Heide-Marie Lauterer und Wolfgang Vater, die Künstlerin Bärbel Straub-Krieg und Physiotherapeutin Heike Biedermann.

Und wenn sie nicht arbeitet? Dann hört sie gerne Hörspiele und hat für eine eigene Kurzgeschichte einen Preis bekommen. Mit Mitbewohnerin Asta Wünsche schaut sie Kinofilme und besucht Konzerte. So schwärmt sie vom Cirque du Soleil und dem Musical "Luther" in der SAP-Arena. Begeistert erzählt sie von dem Schwetzinger Konzert mit Joan Baez: "Eine tolle Frau." Das kann man sicherlich auch von einer weiteren Frau sagen - nämlich von Silvia Grauer selbst.