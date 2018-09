Katharina Zielonka und Gerhard Fuchs haben sich mit viel Herzblut des traditionsreichen Kiosks am Wieblinger Stauwehr in der Vangerowstraße angenommen. Foto: Popanda

Heidelberg. (pop) Schon in den sechziger Jahren war der Kiosk direkt am Stauwehr in der Bergheimer Vangerowstraße 24 eine Institution. Aus dieser Zeit erhalten ist ein Foto, auf dem dieser mit der St.-Albert-Kirche im Hintergrund deutlich zu erkennen ist. Gleichfalls auf dem Foto mit dem Titel "Zugkreuzung bei der Gneisenaustraße" zu sehen sind zwei Straßenbahnen der damals noch rollenden Linie 4, die Wieblingen mit dem Karlstor verband und am 2. April 1966 eingestellt wurde. All das war von den Gästen zu erfahren, die jetzt "Ein Jahr ‚Kiosk am Stauwehr‘" mitfeierten.

Gleichfalls hörte man bei dieser Gelegenheit, wie dankbar die Kioskbesucher Katharina Zielonka, der Inhaberin und Geschäftsführerin, sowie deren Lebenspartner Gerhard Fuchs dafür sind, dass der Kiosk endlich wieder so ist, wie ein richtiger Kiosk sein soll - mit einem klassischen Angebot. Vor allem rühren Dankbarkeit und Anerkennung für das Geleistete jedoch daher, dass sich das Essensangebot an diesem, so Fuchs, "Traditionsplatz" seinen Namen wieder verdient. So etwa das täglich wechselnde Tagesessen, das zwischen 5,50 und 7 Euro kostet.

Das Tagesessen wechselt aber nicht nur täglich. Vielmehr legt Zielonka viel Wert darauf, dass sie diese Mahlzeiten auch täglich frisch kocht. Dabei kann es sich dann um "Gulasch mit Nudeln und Bohnen" handeln, um "Gebratene Maultaschen mit Gemüse", "Fischfilet mit Kartoffeln und Soße", "Gefüllte Paprika mit Reis", "Schinkennudeln mit Ei und Salat" oder "Kohlroulade mit Kartoffeln".

Glaubt man den Gästen der Geburtstagsfeier, dann klingt das alles nicht nur lecker, es schmeckt auch so. Das scheint sich mehr und mehr herumzusprechen, laut Fuchs auch unter Handwerken, die in dieser Ecke der Stadt zu tun haben. Ebenso hat er festgestellt, dass inzwischen "auch aus der SRH viele Kunden" die kulinarischen Vorzüge des Kiosks am Stauwehr entdeckt haben.

Wer nicht gleich ein komplettes Mittagsmahl zu sich nehmen will, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr und am Samstag von 7.30 und 16 Uhr aber auch für kleinere Leckerbissen wie beispielsweise belegte Brötchen, Wurstspezialität, eine Frühstück-Auswahl, Hamburger, Schnitzel, Steaks oder Wraps entscheiden.