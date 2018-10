Heidelberg-Neuenheim. (tt) Eigentlich wollte die Stadt noch in diesem Jahr 183 Poller auf der Nordseite der Uferstraße - zwischen Schulzengasse und Quinckestraße - aufstellen, damit dort nicht mehr falsch geparkt wird. Doch daraus wird nichts: Weil die Abstimmung zwischen den beteiligten Ämtern - Stadtplanungsamt, Tiefbauamt und Verkehrsmanagement - mehr Zeit in Anspruch genommen hat, werden die Poller erst im ersten Quartal 2019 aufgestellt. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt auf RNZ-Nachfrage mit.

Im Bezirksbeirat Neuenheim hatte Daniel Kunz vom Verkehrsmanagement bereits erklärt, warum es so viel Abstimmungsbedarf gab: Die Poller, die in der Uferstraße zum Einsatz kommen, sollen in Zukunft im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden. Das Modell musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, etwa geringe Unterhaltungskosten verursachen und gleichzeitig optisch ansprechend sein. Letztlich habe man sich für ein Modell mit Stadtwappen entschieden.

Die Verwaltung will mit den Pollern das Falschparken entlang der Neckarwiese in den Griff zu bekommen. Vor allem bei gutem Wetter und bei Veranstaltungen waren die Gehwege in den letzten Jahren so zugeparkt, dass Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen mussten. Weil der Fußweg aber Bestandteil des Kinderwegeplans und für den Fußverkehr von herausragender Bedeutung ist, soll er mit Hilfe der Poller freigehalten werden. Zum Be- und Entladen müssen Anlieger und Lieferfahrzeuge künftig auf der Straße halten. Entsprechende Schilder sind bereits aufgestellt. Die Verkehrssicherheit und die "Leichtigkeit des Verkehrs" dürften sich dadurch nicht verschlechtern.