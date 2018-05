Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Tobias Sauer und Jan Schäfer sind gut drauf: Von den Startblöcken 1 und 2 springen sie kopfüber ins erfrischende Nass, dann folgt der Hocksprung - und schließlich der Seemannskopfsprung ohne Einsatz der Arme. Die beiden haben sich vor einer halben Stunde vor dem noch runter gelassenen Gitter am Eingang des Tiergartenschwimmbads kennengelernt. Nicht, dass sie unbedingt die ersten Badegäste zur Saisoneröffnung gestern sein wollten, sie hatten sich einfach in der Zeit verschätzt - und waren deshalb eine Viertelstunde früher vor Ort.

66 Gäste kamen gestern ins größte Freibad der Stadt - trotz des eher bescheidenen Wetters. Damit lag das Tiergartenbad deutlich hinter dem Premierenrekord im Thermalbad: Dort kamen am ersten Öffnungstag vor fünf Wochen 1350 Besucher - an einem sagenhaften Sommertag.

Doch das bescheidene Wetter gestern schreckte Tobias Sauer nicht ab. Er hatte am Morgen schon drei Stunden Arbeit in seinem Weinberg in Handschuhsheim hinter sich, die Reben mussten "gegeizt" werden. Der 49-Jährige, nun offiziell die "Nummer 1" der Saison 2018, ist Sportlehrer und unterrichtet am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Schwarzach. Schwimmen ist seine Leidenschaft, allerdings zieht er seine Bahnen lieber in Ruhe. Zum Saisonstart gestern hat er sich eine Strecke von 1000 Metern vorgenommen.

Jan Schäfer, 24-jähriger Student, ist ebenfalls ein sportlicher Typ und ist noch vor Tobias Sauer im Schwimmerbecken. Die 20 Grad Wassertemperatur sind kein Problem für die Männer - sie mögen es erfrischend.

Ins 22 Grad warme Nichtschwimmerbecken sind unterdessen Kurt und Ursula Jehle abgetaucht. Das Ehepaar aus Handschuhsheim gehört zu den ganz treuen Gästen im Tiergartenbad in Neuenheim, was auch mit der langjährigen Mitgliedschaft im Schwimmverein "Nikar" zu tun hat. Die beiden kommen am liebsten morgens zum Schwimmen, wenn es noch nicht so voll ist.

Merlin Pfaus und Natascha Adewiva holten das Tiergartenbad, das traditionell einen Monat nach dem Thermalbad eröffnet, aus dem "Winterschlaf". Vor zwei Wochen begannen sie damit, das Wasser in die Becken zu lassen. Im Schwimmerbecken dauert dies etwa eine Woche. Schließlich passen da gut 3,8 Millionen Liter rein. Schäden waren laut Prokurist Peter Erb nicht zu beheben. Neu installiert sind drei hölzerne Liegeflächen unter dem Sonnensegel am Planschbecken.

Die waren gestern eher spärlich besucht - auch für die nächsten Tage ist aufgrund der Wettervorhersage nicht davon auszugehen, dass viele den Weg ins Freibad finden werden. Dennoch vergnügten sich gestern kurz nach der Eröffnung einige Kinder auf dem Spielplatz, auf dem man sogar in ein Flugzeug steigen kann.

Info: Das Tiergartenschwimmbad ist bis Sonntag, 27. Mai, täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, danach von 9 bis 20 Uhr, je nach Wetterlage bis 21 Uhr.