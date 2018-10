Was heute noch verboten ist, will die Stadt in Abstimmung mit der Verkehrspolizei bald erlauben: Das Radfahren entgegen der Einbahnstraße soll zwischen Marktplatz und Brückenstraße freigegeben werden. Foto: Hentschel

Von Timo Teufert

Heidelberg-Neuenheim. Was viele Fahrradfahrer bislang noch verbotener Weise machen - nämlich entgegen der Einbahnstraße vom Marktplatz über die Ladenburger Straße zur Brückenstraße zu fahren - will die Stadtverwaltung künftig legalisieren. Bei einem Ortstermin von Verkehrsmanagement, Verkehrspolizei und dem Sicherheitsauditor der Stadt, Jens Leven, hat man sich auf die Freigabe dieses Straßenabschnitts geeinigt, erklärte Daniel Kunz vom Verkehrsmanagement im Bezirksbeirat Neuenheim. Dort ging es um die generelle Verkehrssituation in der Ladenburger Straße, in der - geht es nach Stadtverwaltung und Bezirksbeiräten - nur noch auf einer Straßenseite geparkt werden darf.

Wenig begeistert von der Freigabe zeigte sich Jutta Lachenauer (Die Heidelberger). Für sie würde sich die am Marktplatz ohnehin schon angespannte Situation durch Fahrradfahrer von beiden Seiten nur noch zuspitzen. "Warum war der Stadtteilverein nicht zu diesem Ortstermin eingeladen", fragte dessen Vorsitzende Illona Appel. Die Verwaltung habe entschieden, die Ortsbegehung behördenintern zusammen mit der Verkehrspolizei und dem Sicherheitsauditor zu machen, erklärte eine Stadtsprecherin auf RNZ-Nachfrage. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Bezirksbeiratssitzung - die für den 5. Februar terminiert ist - vorgestellt werden. Appel ärgert sich über die Entscheidung: "Ich laufe demnächst auch immer auf der Straße, damit sie das künftig auch für Fußgänger frei geben."

"Die Situation ist so eingefahren, dass man kaum etwas ändern können wird", fand Friedrich von Massow (SPD) und Dieter Teufel vom Umwelt-Prognose-Institut berichtete von einem generellen Trend zur Freigabe: "Über 90 Prozent der Einbahnstraßen sind in Heidelberg für den Fahrradverkehr in die Gegenrichtung freigegeben." Dadurch entstehe aber kein zusätzliches Risiko, habe sein Institut festgestellt.

Ein weiterer Punkt war das Parken in der Straße. "Wir könnten uns vorstellen, das Parken in der Ladenburger Straße generell neu zu ordnen, sodass man künftig nur noch auf einer Seite parken darf", sagte Kunz in der Sitzung. Die Stadt will mit der Neuordnung das illegale Gehwegparken beenden und so dafür sorgen, dass die Bürgersteige in ihrer vollen Breite wieder für Fußgänger zur Verfügung stehen. Das Amt für Verkehrsmanagement will jetzt noch prüfen, in welcher Form die Neuordnung umgesetzt werden kann.

Die Reaktionen im Bezirksbeirat auf die Ankündigung von Kunz waren - im Gegensatz zu anderen Stadtteilen, in denen bislang diese Maßnahmen umgesetzt wurden - positiv: "Toll, wenn wir das Parken auf einer Seite hinbekämen", sagte Ilse Rieker (Heidelberg pflegen und erhalten). Und Frieder Rubik (GAL) erinnert daran, dass bis in die 1990er Jahre nur einseitig in der Ladenburger Straße geparkt werden durfte. Bei einem Meinungsbild stimmten schließlich neun Bezirksbeiräte für ein einseitiges Parken in der Ladenburger Straße, vier stimmten dagegen.

Kritik gab es aber von den Bezirksbeiräten für den Entschluss der Verwaltung, die Ladenburger Straße vom Marktplatz bis zur Werderstraße nicht zur Tempo-20-Zone zu erklären. Bereits im Oktober 2017 hatte es die Verwaltung abgelehnt, den verkehrsberuhigten Bereich am Marktplatz in westliche Richtung auszudehnen. Und auch für die Tempo-20-Zone - den sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich - sieht die Stadt keine rechtlichen Möglichkeiten: So fehle dort die Voraussetzung, "dass aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung von Rechtsgütern erheblich übersteigt", heißt es in der Vorlage. Nach objektiver Betrachtung seien keine Gefährdungen ersichtlich, die eine geringere Geschwindigkeit als Tempo 30 rechtfertigen würden, so die Verwaltung. "Ich bin über die Widerstände gegen eine Tempo-20-Zone in der Verwaltung überrascht", sagte David Esders (Grüne). Die Situation am Marktplatz sei mit den Straßen in der Weststadt vergleichbar, dort gebe es solche Zonen.