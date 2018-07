Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist ein lauer Sommerabend auf dem Friedhof in Neuenheim. Gaby Cross ist hier, um das Grab ihrer Eltern zu pflegen. Ihre Kinder, 18 und 28 Jahre alt, sitzen in der Nähe auf einer Bank. Auf einmal: ein Geräusch im Baum über ihnen. Die beiden blicken hoch, dann springen sie auf, gerade noch rechtzeitig: Ein riesiger Ast löst sich in etwa zehn Metern Höhe - und schlägt direkt neben der Bank ein.

"Meine Kinder sind nur um wenige Zentimeter dem Tod entgangen", sagt Gaby Cross. Die 51-Jährige wohnt in Karlsruhe. Am letzten Juniwochenende war sie gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem ältesten Sohn in Heidelberg, um den Studienabschluss des mittleren Sohnes zu feiern. "Und weil ich schon mal in Heidelberg war, wollte ich auch gleich nach dem Grab meiner Eltern gucken", so Cross.

Doch der Besuch des Friedhofs wird für sie und ihre Kinder zum Schockerlebnis. Zum Glück stürzt der massive Ast nicht auf die Familie, sondern nur auf den Korb des unmittelbar neben der Bank abgestellten Fahrrads von Cross’ Tochter. "Der Metallkorb wurde stark zerstört. Da sieht man, was hätte passieren können, wenn der Ast meine Kinder erwischt hätte", sagt die 51-Jährige. Das Erlebnis empört sie so, dass sie sich an die RNZ wendet - denn Cross will wissen: Wie kann so etwas passieren?

Geht es nach Ernst Baader, sollte so etwas überhaupt nicht passieren. Der Leiter des städtischen Landschafts- und Forstamtes sagt: "Wir bedauern das natürlich sehr." Jedes Jahr kontrollieren seine Mitarbeiter knapp 50.000 Bäume im gesamten Stadtgebiet. Bäume, die von einem Pilz befallen sind, würden sogar drei Mal im Jahr untersucht, erklärt der Experte.

Auch der Baum auf dem Neuenheimer Friedhof, eine 50 bis 60 Jahre alte Gleditschie - auch Lederhülsenbaum genannt - , war krank, befallen von einem Lackporling. Warum wurde er dann nicht gefällt? "Wir haben diesen Baum mehrfach gecheckt - und immer war das Holz absolut in Ordnung", sagt Baader. Die Mitarbeiter entschieden daher, den Baum mit einem orangenen Kreuz zu versehen. Das bedeutet: "Ein Baum ist in seiner Vitalität beschränkt, muss aber nicht sofort gefällt werden, sondern erst in dem Zeitraum, in dem die regulären Fällungen stattfinden - also zwischen Oktober und Februar", erklärt Baader. "Hätten wir festgestellt, dass von diesem Baum eine akute Gefahr ausgeht, hätten wir ihn umgehend gefällt", versichert Baader.

Und warum sperrte man dann nicht zumindest den Bereich unterhalb des Baumes einschließlich der Bank ab? "Wenn der Baum gesund ist, kann dort auch eine Bank stehen", meint Baader. Wolle man komplett ausschließen, dass etwas vom Baum falle, dürfte nirgendwo eine Bank unter einen Baum gestellt werden. Inzwischen hat Baaders Amt natürlich reagiert: Der Bereich rund um die Gleditschie ist abgesperrt.

Wie es überhaupt zu dem Astbruch kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Fest steht: "Der Ast, der sich hier gelöst hat, war völlig gesund und eigentlich vernünftig verwachsen." Doch auch bei gesunden Bäumen sei es immer mal möglich, dass es zum Astbruch käme - etwa bei Unwetterschäden oder aber, wenn einzelne Äste zu wenig Licht abbekämen. "Eine völlige Sicherheit wird es daher nie geben", sagt Baader.