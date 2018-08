Heidelberg. (RNZ) Der Bereich am Karlsplatz wird wahrscheinlich am Montag, 24. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Mitte März begann das Großprojekt: Auf 440 Metern sollen zwischen Karlstor und Mönchgasse der Mischwasserkanal in der Hauptstraße saniert und Leitungsarbeiten, unter anderem für schnelles Internet, vorgenommen werden.

Mit dem neuen Termin liegt die Stadt insgesamt sieben Wochen im Zeitplan zurück. Zwei Wochen Zeit kostete allein, dass der Mörtel bei der extremen Hitze nicht mehr verarbeitet werden konnte.

Mit den Arbeiten zwischen Plankengasse und Friesenberg wird voraussichtlich begonnen, sobald der Bereich Karlsplatz freigegeben ist. Der komplette zweite Bauabschnitt soll dann bis Juni nächsten Jahres abgeschlossen und die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2020 beendet sein.

In den jeweiligen Bauabschnitten muss die Hauptstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Für Fußgänger ist der Durchgang allerdings jederzeit möglich, während der Radverkehr über die B 37 umgeleitet wird. Die Tiefgaragen P12 und P13 bleiben geöffnet, und auch alle Gewerbebetriebe sind erreichbar.

Der Fahrweg der Linie 33 in Richtung Ziegelhausen bleibt zwar unverändert, in Richtung Emmertsgrund bedient sie nach "S-Bahnhof Altstadt" statt der Haltestellen "Herrenmühle", "Rathaus/Bergbahn" und "Oberer Fauler Pelz" ersatzweise die Haltestellen "Alte Brücke", "Marstallstraße" und "Universitätsplatz". Zusätzlich wurde eine Ergänzungslinie (33E) eingerichtet, die die Haltestelle "Rathaus/Bergbahn" an Bismarckplatz und Hauptbahnhof anbindet.