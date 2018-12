Cornelia Schmidt freut sich in der Hebelstraße 1 auf Kunden in der Post. Foto: kaz

Heidelberg. (Kaz) Eine Post, die neu eröffnet: Das ist in diesen Tagen ein Grund zur Freude. Erst recht, wenn vor Ort auch noch Postkarten zu allen möglichen Anlässen, kleine Geschenkartikel und Strickwaren aus eigener Produktion angeboten werden.

Zum 1. Dezember eröffnete Cornelia Schmidt ihre neue Filiale in der Hebelstraße 1, auf dem Anwesen des ehemaligen Autohauses Ford Joncker. Das passt zeitlich perfekt: Denn am 7. Dezember schließt die Postfiliale im Czernyring 15 südlich des Hauptbahnhofes. Der neue Post-Standort ist rund 700 Meter entfernt - und zehn Parkplätze gibt es auch. Die Kunden erhalten dort alle Dienstleistungen wie bisher am Czernyring. Kunden, die vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, dass ein Paket für sie vorliegt, können das künftig in der Hebelstraße 1 abholen. Die Postfachanlage steht allerdings weiterhin am Czernyring 15.

Einziger Haken: Bald wird die Hebelstraßenbrücke, die die Südstadt mit dem Industriegebiet Weststadt verbindet, abgerissen. Demnächst beginnen die vorbereitenden Arbeiten - und dann ist sie komplett gesperrt. Die neue Postfiliale erreichen Kunden dann nur noch über die Römerstraße.

Den Standort hat Cornelia Schmidt erst vor einigen Wochen zufällig entdeckt - sie selbst bezeichnet es als "glückliche Fügung". Ihre Filiale hat drei Schalter und genügend Stauraum, um jede Menge Pakete zu lagern. Schmidt betreibt seit 15 Jahren schon eine Postfiliale in Plankstadt, die dem von ihrer Mutter gegründeten Handarbeitsgeschäft angegliedert ist. Außerdem hat sie eine Filiale in Brühl und war auch schon in Eppelheim und St. Ilgen als "Cornelia von der Post" aktiv.

Ihr Auftraggeber war offenbar sehr zufrieden mit ihr - und fragte deshalb nach, ob sie den Ersatzstandort für die Czernyring-Filiale betreiben wolle. Vor 15 Jahren war für Schmidt der Umgang mit der Kundschaft noch Neuland. Im Gegensatz zu einem Handarbeitsgeschäft haben es ihrer Schilderung nach "auf der Post" die meisten ziemlich eilig. Doch das macht Schmidt nichts aus: Sie bedient alle ihre Kunden freundlich und entspannt.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.