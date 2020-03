Raoul Schmidt-Lamontain ist derzeit Baubürgermeister in Dresden. Er soll für die Grünen in Heidelberg ab Oktober Klima-Bürgermeister werden. Foto: privat

Von Timo Teufert

Heidelberg. Eigentlich wollten die Grünen mit ihrem neuen Klima-Bürgermeister, der im Oktober seinen Dienst antreten soll, die Verwaltungsführung weiblicher machen. Denn aktuell sind alle fünf Heidelberger Bürgermeister männlich. Doch wenn die Partei- und Fraktionsspitzen heute den Grünen-Mitgliedern offiziell ihren Wunschkandidaten mitteilen, ist das wieder ein Mann: Raoul Schmidt-Lamontain stammt aus Hannover und ist seit 2015 in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden amtierender Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften.

Geht es nach den Grünen, soll ihr 43-jähriger Kandidat für das neu geschaffene Dezernat für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 24. März von der Parteibasis nominiert werden. Letztlich ins Amt gewählt wird der neue Bürgermeister dann später vom Gemeinderat. Insgesamt 21 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich bis zum 16. Februar auf die Ausschreibung gemeldet.

Nach RNZ-Informationen hat sich neben Schmidt-Lamontain auch ein ehemaliger Dezernent aus einer niedersächsischen Universitätsstadt beworben – dem aber offenbar der nötige grüne Stallgeruch fehlte und der seine Bewerbung deshalb zurückzog. Ebenso warf offenbar eine Diplom-Ingenieurin, die als Abteilungsleiterin Erfahrungen im Bereich von regenerativen Energieversorgungssystemen in Rheinland-Pfalz vorweisen kann, ihren Hut in den Ring. Nach RNZ-Informationen soll die Bewerberlage insgesamt aber eher dünn gewesen sein: So haben sich offenbar einige Menschen beworben, die wenig bis keine Erfahrung in den Bereichen des künftigen Dezernats hatten.

Die Grünen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder betont, die neue Dezernentenstelle am liebsten mit einer Frau besetzen zu wollen. Warum wurde also nun ein Mann zum Wunschkandidaten der Fraktionsspitze? Luitgard Nipp-Stolzenburg, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, erklärt das so: "Wir freuen uns sehr, mit Raoul Schmidt-Lamontain einen außerordentlich kompetenten und erfahrenen Bewerber gefunden zu haben. Wir stellen allerdings fest: Die strukturelle Benachteiligung von Frauen zeigt sich leider auch darin, dass in entsprechenden Positionen mit den Ausbildungs- und Erfahrungsbereichen Klima, Umwelt und Mobilität nach wie vor viel zu wenige Frauen zu finden sind. Das muss sich ändern und wir werden uns weiter dafür einsetzen." Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo ist überzeugt, mit Schmidt-Lamontain eine geeignete Persönlichkeit für die Aufgabe gefunden zu haben: "Mit ihm werden wir im neu geschaffenen Dezernat die Ressorts Klimaschutz, Umwelt und Mobilität voranbringen und die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen."

Schmidt-Lamontain ist studierter Architekt und war von 2010 bis 2015 im Bereich Stadterneuerung der Stadt Hannover tätig. Der Vater von drei Kindern, der mit einer gebürtigen Wienerin verheiratet ist, startete dort auch seine politische Karriere bei den Grünen. Zunächst als Stadtbezirksrat, später als Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Regionalversammlung.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 17 Uhr

(Anmerkung der Online-Redaktion: Aus redaktionellen Gründen wurde der Artikel nachträglich gekürzt.)