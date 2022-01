Von Denis Schnur

Heidelberg/Mannheim/Karlsruhe. Weniger Lkws, mehr Güterzüge: Das ist das erklärte Ziel der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten. Deshalb bauen sie in den nächsten Jahren gemeinsam wichtige Güterstrecke zwischen Genua und Rotterdam deutlich aus. Das könnte jedoch für Heidelberg massive Folgen haben.

Denn eines der Nadelöhre der zentralen Achse befindet sich zwischen Mannheim und Karlsruhe. Beide Städte bezeichnet die Deutsche Bahn als "wichtige Knotenpunkte des europäischen Bahnverkehrs". Doch das Netz dazwischen sei "am Limit". Deshalb will der Staatskonzern auf der Strecke zwei neue Gleise verlegen. Wo genau ist noch unklar, doch auch auf Heidelberger Gemarkung wird derzeit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie nach einer geeigneten Trasse gesucht.

Bislang ist das Verfahren jedoch noch ganz am Anfang. Die Bahn spricht noch von möglichen "Grobkorridoren", durch die die Strecke verlaufen kann. Die gibt es etwa links des Rheins über Ludwigshafen und Landau oder Speyer. Aber eben auch rechts des Rheins über Schwetzingen oder Heidelberg. Auf der städtischen Gemarkung verlaufen mehrere Trassenoptionen – die wahrscheinlichste entlang des westlichen Stadtrandes: von Edingen kommend am Grenzhof und Eppelheim vorbei und westlich von Patrick-Henry-Village in Richtung Bruchhausen.

Während kaum jemand den Sinn des Streckenausbaus bezweifelt, sorgen die Pläne bei Heidelberger Landwirten schon jetzt für Unmut. Schließlich würden neue Gleise vermutlich dazu führen, dass erneut Ackerboden verloren geht – wie es in den nächsten Jahren unter anderem schon durch die Erweiterung und Verkehrsanbindung von Patrick-Henry-Village, durch die Entwicklung des Wohnsportparks Kirchheim oder den Bau neuer Radschnellwege geschehen dürfte. Die Bauern würden sich deshalb wünschen, dass die neue Strecke möglichst komplett als Tunnel gebaut wird, sodass darüber weiter Landwirtschaft möglich wäre. Auch das prüft die Deutsche Bahn zwar und plant in einigen Abschnitten auch so, doch ein unterirdischer Streckenbau ist deutlich teurer und aufwendiger.

Jedoch würde damit auch ein anderes mögliches Heidelberger Problem vermieden: Eine oberirdische Verbindung, die zwischen Heidelberg und Schwetzingen verläuft, würde nämlich den Bau einer Straßenbahn in die Nachbarstadt deutlich verkomplizieren. Auch deshalb hat die Gemeinderatsfraktion der "Heidelberger" das Thema auf die Agenda der Kommunalpolitik gesetzt. Aktuell trägt die Stadtverwaltung noch die Informationen zusammen, die es bislang schon zu dem Projekt gibt. Ab 8. Februar sollen sie in den Gremien vorgestellt werden – zunächst im Bezirksbeirat Wieblingen.

Bis tatsächlich Gleise verlegt werden, wird es aber ohnehin noch einige Jahre dauern. Denn die Suche nach der geeignetsten Trasse dürfte noch bis nächstes Jahr dauern. Erst für das vierte Quartal 2023 ist dann der Start des Raumordnungsverfahrens vorgesehen, das ebenfalls wieder mehrere Jahre in Anspruch nehmen könnte.