Alexander Walter ist seit 28 Jahren Mitglied der DRLG – und jetzt der Vorsitzende des Vereins in Heidelberg. Foto: Hentschel

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der heiße Sommer ließ die Temperatur des Neckars auf 25 Grad steigen. Manche nutzen den Fluss jetzt als Schwimmbad. Warum das gefährlich sein kann, und warum auch gute Schwimmer in See und Fluss ertrinken können, erklärt Alexander Walter. Der 47-Jährige ist der Vorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Heidelberg e.V.

IM GESPRÄCH

Herr Walter, bei dem heißen Wetter war auf der Neckarwiese und im Neckar sicher richtig was los, oder?

Ich befinde mich jetzt zwar in Urlaub, aber wir wurden zu drei Einsätzen seit Donnerstag voriger Woche gerufen. Ein Mann sprang von der Ernst-Walz-Brücke, das ist immerhin eine Höhe von zehn Metern. Und einer schwamm nächtens über den Neckar zum Jachthafen und machte es sich dort auf einem Schlauchboot gemütlich. Als man ihn entdeckte, schwamm er zurück und war plötzlich nicht mehr sichtbar. Daraufhin erfolgte der Notruf. Man konnte ihn dann aber auf der Neckarwiese ausfindig machen und die Polizei übernahm alles Weitere.

War das Hausfriedensbruch auf dem Boot?

Könnte sein.

Wie viele Einsätze zählte die DLRG schon in diesem Jahr?

200 Erste-Hilfe-Leistungen, Veranstaltungen und Hilfeleistungen aller Art. Darunter waren 28 Wasserrettungseinsätze. Wir werden aber auch bei Vorfällen im Rhein-Neckar-Kreis und in Mannheim gerufen. Wenn die Leute einen Schwimmer plötzlich nicht mehr sehen, alarmieren sie uns. Oder wir haben Tauch- und Sucheinsätze wie zum Beispiel bei Suiziden.

Wer in den Neckar geht, muss ja wohl Wackersteine in den Taschen haben ...

Tipps geben wir keine! In vielen Fällen ist der Suizidversuch ein Hilferuf, wir holen die Menschen aus dem Wasser oder sie werden schon vorher auf den Brücken aufgegriffen. Sie kommen dann in ärztliche Betreuung. Manche probieren es öfter. Um die Jahreswende gab es eine Mädelsgruppe von 13- bis 14-Jährigen. Die hat uns auf Trab gehalten; wir wurden fünfmal alarmiert.

Warum ist es gefährlich - und natürlich auch verboten -, von den Brücken zu springen?

Der Neckar ist viel flacher, als man meint. Das Wasser- und Schifffahrtsamt garantiert eine Tiefe von 2,80 Metern, wenn die Marke darunterfällt, müssen sogar die Schiffe weniger laden. Die Springer gehen das Risiko ein, sich Knochen zu brechen, eine Querschnittslähmung zu erleiden oder einfach bewusstlos unter Wasser zu bleiben. Aus großer Höhe in flaches Wasser zu springen, birgt eine immense Gefahr. Das ist vielen nicht bewusst. Wir fragen immer mal wieder Teilnehmer in Lehrgängen, was sie denken, wie tief der Neckar ist. Dann kommen Antworten zwischen fünf und 30 Metern.

Und wie tief ist er wirklich?

Wir kommen maximal auf 3,10 Meter. Da sind Schwimmbäder oft tiefer. Unter dem Zehn-Meter-Brett im Tiergartenbad stehen fünf Meer Wasser, und die Springer kommen fast bis auf den Boden. Was die Leute auch ein bisschen verleitet im Neckar: Man hat derzeit eine sehr gute Sicht, aber auf den Grund schauen kann man nicht. Das lässt die Tiefe anders erscheinen und das grüne Wasser nimmt die Hemmungen.

Muss die DLRG Leute davon abhalten, im Neckar zu schwimmen?

Es ist eher umgekehrt. Die Leute fragen uns, ob man im Neckar schwimmen darf. Das ist erlaubt. Wir weisen sie dann auf die drohenden Gefahren hin, die Ruderer, die nicht immer nach hinten schauen können, die Schiffe, auf denen die Schiffsführer einen riesigen toten Winkel haben, wo sie auf dem Wasser nichts erkennen, und die nur sehr langsam bremsen können. Und man kann sich am Rand im Pflanzenwuchs verheddern, der ist derzeit sehr stark.

Gibt es mehr Neckar-Schwimmer als früher?

Im Moment ja. Der Fluss macht einen klaren Eindruck, man sieht verhältnismäßig gut. Und derzeit gibt es kaum Strömung, es ist wie in einem See zu schwimmen.

Was ist das Gefährliche am Neckar?

Neben dem Schiffsverkehr eben die Strömung. Bei starken Regenfällen kann sich die Strömung innerhalb kürzester Zeit ändern. Auch die Temperatur kann dann um mehrere Grad sinken. Aus 24 Grad werden da schnell 18/19 Grad. Man kann niemals davon ausgehen, dass es heute auf dem Neckar so ist, wie es gestern war.

Ist es denn in einem See weniger gefährlich?

Alle Gewässer bergen ihre Gefahren, man muss sie nur richtig einschätzen. Wenn ein See einen Zu- und Ablauf hat, kann auch dieser Strömungen haben. Und es gibt oft Sprungschichten, die gefährlich sind. Das heißt, die Sonnenstrahlen werden durch Schwebepartikel geblockt und dringen nicht so weit in die Tiefe vor. Da kann es schon mal einen Temperaturunterschied von fünf Grad geben. Das kann bei diesen Temperaturen Kreislaufprobleme machen. Seen besitzen oft Abbruchkanten. Vermeintlich flaches Wasser wird plötzlich tiefer, und schlechte Schwimmer verlieren die Sicherheit, Nichtschwimmer gehen einfach unter.

Sind das die Gründe dafür, dass auch Schwimmer ertrinken?

Die Gründe sind in vielen Fällen Selbstüberschätzung, Strömungsverhältnisse und Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Unterzuckerung bei Diabetes. Ein immenses Problem ist der Alkohol. Er macht die Blutgefäße weit, und man ist dann nicht so ausdauerfähig. Eine Strecke, die man nüchtern ohne Probleme schafft, kann dann gefährlich sein. Ein aufgeheizter Körper ist auch anfälliger für Unterkühlung, auch bei diesen Temperaturen. Darüber hinaus kann man bei Kälte wie bei Wärme - wenn man durch Schwitzen einen massiven Elektrolytverlust hat - schneller Krämpfe bekommen. Dazu kommt, dass der Neckar viel breiter ist, als man denkt.

Wie breit ist er denn in Heidelberg?

An der Alten Brücke ist er mit knapp hundert Metern am schmalsten. Beim Bootsverleih liegt er bei 120 Meter, im Bereich der Insel sind es etwa 190 Meter und am Wehrsteg schon über 200 Meter. Das ist weit, wenn dann noch Strömung dazukommt.

Wie schützen Sie sich selbst bei einem Einsatz?

Als Einsatztaucher nehme ich vorher viel Flüssigkeit - Wasser und isotonische Getränke - zu mir. Wir müssen Neopren oder einen Trockentauchanzug tragen, weil auf dem Grund des Neckars allerhand Zeug liegt, an dem man sich verletzen kann. Aber durch Schwitzen im Anzug verliert man viel Flüssigkeit. Wir versuchen auch immer, Sonne zu vermeiden, und stellen uns in den Schatten. Taucher sind zudem angeleint, sie werden vom Ufer aus geführt, weil sie unter Wasser keine Orientierung haben. Und wir haben eine Sprecheinrichtung in der Maske, sodass wir nach außen kommunizieren können.