Heidelberg. (dns) Wer heute Mittag ein Buch in der Heidelberger Stadtbücherei ausleihen oder sich eine Karte an der Theaterkasse kaufen wollte, brauchte Glück: Da die Server der Stadtverwaltung ausgefallen waren, ging zwischendurch immer mal wieder gar nichts. Wie ein Stadtsprecher erklärt, gab es seit der Mittagszeit technische Probleme, gegen 16 Uhr gab es jedoch Entwarnung.

Da am Freitagnachmittag die Ämter geschlossen sind, merkten die Bürger das Problem eigentlich nur in der Bücherei und an der Theaterkasse. Aber auch dort gab man gegen 16 Uhr Entwarnung. Ein Mitarbeiter des Theaters erklärt, dass man nun all jene Anrufer zurückrufe, die nicht durchgekommen sind. Ab jetzt ist das Kartentelefon unter 06221/5820000 wieder erreichbar.