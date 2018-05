Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Die Kinder kauften ihre Brezeln besser vor der Schule, denn bis zur Zehn-Uhr-Pause waren sie womöglich schon wieder teurer geworden. Bezahlt wurde mit Scheinen - bald mit Hundertern, dann Tausendern, schließlich mit Millionen, immer schneller drehte sich die Preisspirale. Niemand hatte sich vorstellen können, dass das Inflationskarussell erst bei Milliarden zum Stehen kommen würde. Viele hatten ihre Geldvermögen verloren, als schließlich die Rentenmark die Hyperinflation beendete.

Begonnen hatten die Schwierigkeiten gegen Ende des Ersten Weltkriegs, als die Zahlungsmittel knapp wurden. Nach Kriegsende weitete die Weimarer Republik die Geldmenge massiv aus, um Staatsschulden zu beseitigen. Ihren Höhepunkt erreichte die Teuerung 1922/23. Gleichzeitig sah sich die Reichsbank außerstande, ausreichend Zahlungsmittel zu liefern. Handel, Banken, öffentliche Kassen kamen in Schwierigkeiten, es kam zu Stockungen bei der Auszahlung von Löhnen und Gehältern. Die Fuchs’sche Waggonfabrik in Heidelberg etwa warnte, dass "an den Lohntagen leicht Unruhen entstehen können". Wie viele andere Gemeinden beschloss auch die Stadt Heidelberg die Ausgabe von "Notgeldscheinen".

Bernhard Wittig sammelt "Notgeld". Foto: bec

Dazu musste die Genehmigung beim Badischen Innenministerium und beim Reichsfinanzministerium eingeholt werden. Die Braus-Druckerei in Heidelberg bekam den Auftrag für diese "Wertzeichenpapiere". Sie musste ihre Geschäftsräume gegen Einbruch sichern, eine ständige Nachtwache einrichten und dafür sorgen, dass die Belegschaft nichts abzweigte. Auch wenn die Zeit drängte, wies die Firma im September 1922 in einem Schreiben darauf hin, "daß die Drucke eine gewisse Zeit zum Trocknen brauchen".

Es war nicht das erste Mal, dass die Stadt Geld drucken ließ. Schon zuvor hatte sie "Kriegsgeld" ausgegeben. Damals waren es Münzen und ‚Gutscheine‘ von überschaubarem Wert gewesen. Jetzt aber kamen mit der Unterschrift von Oberbürgermeister Ernst Walz Hunderter und Tausender aus der Druckerpresse. Was noch kommen würde, konnte sich zu diesem Zeitpunkt wohl kaum einer vorstellen. Im August 1923 genehmigte der Badische Innenminister Notgeldscheine in Stücken von je 100.000 Mark. Kurz darauf konnten die Heidelberger schon "Millionen" ins Portemonnaie stecken. Scheine über "Eine Milliarde" ließen nicht auf sich warten. Die Auflage war schon überholt, ehe sie ausgeliefert wurde. Den Aufdruck der vielen Nullen sparte man sich schließlich und gab den Wert nur in Worten an, zuletzt 500 Milliarden.

Während die Verunsicherung über die Zukunft wuchs, zeigten die Abbildungen auf den Scheinen Blicke in eine romantisierte Vergangenheit. Historische Stiche gaben etwa das mittelalterliche Stadtbild wieder, eine andere Serie war den Minnesängern der Manessischen Liederhandschrift gewidmet. Auf einem Billet beispielsweise garantierte die Stadtgemeinde auf der Vorderseite fünf Millionen Mark, auf der Rückseite denkt Walther von der Vogelweide über Gott und die Welt nach. Die künstlerische Gestaltung lag in Händen der "Gemeinschaft Die Pforte". Deren Hauptverantwortlicher war der Gelehrte Richard Benz, später Verfasser des Standardwerkes zu Stadtgeschichte und Namensgeber der Heidelberger Verdienstmedaille.

82 Billiarden Mark Notgeld brachte die Stadt unter die Leute, bis Ende 1923 die neue Rentenmark in Sicht kam. Sie war wertgleich mit der späteren Reichsmark. Ehe sie aber zur Verfügung stand, mussten die Drucker für eine Übergangslösung noch einmal ran: Die Stadt brachte ein Zahlungsmittel in Umlauf, das durch die Dollar-Anleihe des Reiches in Gold gedeckt war. "4,20 Mark Gold = 1 Dollar lautete jetzt der Aufdruck.

Bernhard Wittig aus Walldorf hat diese Scheine Stück für Stück zusammengetragen. In Klarsichthüllen bewahrt er sie in einem schlichten Ringbuch auf. Auf den Tauschmärkten der Numismatiker hat er viele seiner Stücke erstanden. Manchen Fünf- oder Zehn-Euroschein hat er gegen Millionen getauscht, gesuchte Sammlerstücke kosteten ihn auch mehr.

Als Junge hatte er schon Münzen und ein paar Scheine von seiner Großmutter. Der Maschinenbaukonstrukteur im Ruhestand ist in der Heidelberger Altstadt im Schatten des Schlosses aufgewachsen, vielleicht hängt sein Interesse für kurpfälzer und badische Geschichte damit zusammen. Das Sammeln hat der heute 71-Jährige aber in den letzten zehn Jahren angefangen, denn erst jetzt hat er die Zeit dafür.

Seine Sammlung zeigt: Nicht nur Heidelberg legte Not-Zahlungsmittel auf, auch kleinere Gemeinden waren dabei. In Wittigs Sammlung sind auch Walldorf, Wiesloch, Neckargemünd und das damals noch selbstständige Rohrbach vertreten. "Die Gemeinden mussten mit Feld, Flur und Wald bürgen, um die Genehmigung zu bekommen", erklärt Wittig. "Manche haben sich hoch verschuldet."