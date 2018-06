Heidelberg. (pol/mün) Fast fünf Monate nach der Tat sind sich die Ermittler sicher, wer Anfang Februar eine 25-Jährige in der Heidelberger Weststadt sexuell misshandelt und dann ausgeraubt hat. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 36-Jährigen, der wegen Mordversuchs einsitzt.

Am frühen Morgen des 18. Februar 2018 war es in der Belfortstraße zu dem Sexualdelikt gekommen. Ein zunächst unbekannter Mann hatte eine 25-jährige Frau verfolgt, die sich auf dem Nachhauseweg von der Altstadt in die Weststadt befunden hatte.

In der Belfortstraße hatte der Mann zunächst die Frau angesprochen und sie schließlich unter Gewalteinwirkung gegen ein Auto gedrückt. Anschließend hatte er die Frau entkleidet und seinen Penis an ihr gerieben. Er hatte den Eindruck erweckt, ein Messer dabei zu haben. Zu weiteren sexuellen Handlungen war es nicht mehr gekommen. Der Unbekannte war geflüchtet, nachdem er der 25-Jährigen noch das Handy geraubt hatte.

Spuren an der Frau, die vom Täter stammten, wurden von der Kriminaltechnik gesichert und ausgewertet. Diese Auswertung ergab nun, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 36-jährigen Mann handelt. Der sitzt bereits in Untersuchungshaft wegen eines versuchten Mordes am 23. Februar 2018 im nördlichen Landkreis Karlsruhe.