Heidelberg. (pol/mare) Statt Freude über die Beute gab es am Dienstagabend für einen mutmaßlichen Autoknacker Stress mit der Polizei. Er lief nämlich schnurstracks in eine Kontrolle, wie die Beamten mitteilen.

In der Parkanlage in der Kurfürstenanlage wurde am Dienstagabend eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. In die wäre auch ein 35-jähriger Mann geraten. Als er die Beamten bemerkte, flüchtete er jedoch schlagartig. Dabei warf er auch seinen Rucksack weg.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Verdächtigen schließlich einholen und festnehmen. Im Rucksack fanden die Ordnungshüter später eine Armbanduhr, eine Jacke und einen präparierten Schraubenzieher. Und siehe da: Nicht weg war stißen die Polizisten auf ein aufgebrochenes Auto. Ob die Sachen aber tatsächlich aus dem Auto gestohlen wurden, muss noch geklärt werden.

Wie auch immer, der 35-Jährige wurde auf Polizeirevier gebracht. Dabei beleidigte er die Beamten massiv und drohte, sich mit Händen und Füßen gegen jede weitere Maßnahmen zu wehren. Wie sich aber herausstellte, lagen bereits Haftbefehle gegen ihn vor, weswegen er schließlich in ein Gefängnis gebracht wurde.