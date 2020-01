Heidelberg. (pol/rl) Unbekannte zündeten am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr einen Altkleider-Container an. Der Container an der Ecke Trübnerstraße und "Im Weiher" soll gegen 2.45 Uhr in Brand gesetzt worden sein. Kurz zuvor hatten Anwohner der Feuerwehr Heidelberg bereits zwei brennende Mülltonnen gemeldet. Möglicherweise dieselben Täter hatten einen Mülleimer an der Straßenbahnhaltestelle Hans-Thoma-Platz und einen in der Husarenstraße angezündet. Beide Brände hatte die Feuerwehr schnell gelöscht, sodass keine größeren Schäden entstanden.

Wer die Brandstifter gesehen hat oder andere Hinweise geben kann, wende sich an das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0.