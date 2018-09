Heidelberg. (pri/rl) Zu einem Motorradunfall auf dem Bierhelderhofweg kam es am Donnerstagmorgen. Gegen 6 Uhr war ein Motorradfahrer in Richtung Boxberg unterwegs, als er in Höhe des Bierhelderhofs n einer Linkskurve stürzte. Der Fahrer schleuderte gegen einen Holzzaun und blieb schwer verletzt abseits der Straße liegen.

Der Bierhelderhofweg war nach dem Unfall kurz voll gesperrt.