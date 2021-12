Wie in Mannheim soll auch der Heidelberger Mömax demnächst durch eine XXXLutz-Filiale in demselben Gebäude ergänzt werden. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Der österreichische Konzern XXXLutz eröffnet am Mittwoch, 15. Dezember, seine Mömax-Filiale in der Henkel-Teroson-Straße 24 in der Bahnstadt. Am ersten Verkaufstag können die Heidelbergerinnen und Heidelberger ab 10 Uhr in dem Gebäude neben dem Bauhaus und vor dem Bahnbetriebswerk einkaufen. Auf rund 6400 Quadratmetern Einkaufsfläche bietet das Einrichtungshaus Möbel und Dekorationsartikel. Außerdem eröffnet die Kette im Erdgeschoss ein eigenes Restaurant.

Mit der Eröffnung des Bahnstädter Mömax-Marktes entstehen laut dem Konzern 50 Arbeitsplätze, davon fünf für Auszubildende. Der Heidelberger Mömax ist die insgesamt 45. Filiale in Deutschland. Auch die Pandemie scheint die Expansion des Konzerns nicht aufgehalten zu haben: Alleine im Jahr 2021 eröffnete er zehn weitere Möbelhäuser. In Mannheim ist die Kette bereits seit Jahren vertreten.

Wie in der Nachbarstadt soll auch der Heidelberger Mömax demnächst durch eine nochmal deutlich größere XXXLutz-Filiale in demselben Gebäude ergänzt werden. Auch hier laufen die Arbeiten bereits. Wann das im Vergleich hochpreisigere Möbelhaus eröffnet, teilte der Konzern bislang jedoch noch nicht mit. Der XXXLutz soll eine Fläche von rund 28.000 Quadratmetern auf sechs Ebenen haben – das ist etwa so groß wie fünf Fußballfelder. Zu dem Möbelkomplex gehören 450 Pkw-Stellplätze, wobei knapp die Hälfte davon in einer Tiefgarage untergebracht sind. Dafür wurden in den vergangenen Jahren etwa 140.000 Kubikmeter Erde bewegt.

Ein Teil des benötigten Stroms wird direkt auf dem Dach der Möbelhäuser erzeugt. Die Solarpaneele dort generieren laut dem Konzern so viel Energie, wie etwa 30 Haushalte verbrauchen. Zudem ermöglicht eine eigene Brunnenkühlung die Temperaturregulierung des Gebäudes in Passivbauweise in der Bahnstadt.

Weil das Möbelhaus in der Henkel-Teroson-Straße relativ zentral liegt, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an dem Neubau. Schließlich dürfte er für eine Zunahme des Verkehrs in der Umgebung sorgen, da die meisten Kunden wohl mit dem Auto kommen werden.