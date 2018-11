Von Holger Buchwald

Heidelberg. Franziska Wahl und eine Freundin hatten sich sehr auf den Vortrag von Gerald Hüther in der Aula der Neuen Uni gefreut. Im Rahmen der Reihe "Geist Heidelberg" des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) sollte der bekannte Neurobiologe dort reden. Ihre Freundin hatte bereits eine Eintrittskarte im Vorverkauf erworben, Wahl selbst hatte aus der Zeitung und von der DAI-Internetseite erfahren, dass es noch Restkarten an der Abendkasse gebe. Obwohl sie deutlich vor Kassenöffnung vor Ort war, wies ein Mitarbeiter sie darauf hin, dass nur noch DAI-Mitglieder in den Saal gelassen würden. Sie müsse einen Antrag unterschreiben, sonst dürfe sie nicht hinein.

Vier Euro im Monat kostet eine DAI-Mitgliedschaft, die Laufzeit beträgt ein Jahr. Wahl fühlte sich überrumpelt und füllte das Formular aus. "Außer mir haben auch noch ein paar andere den Mitgliedsantrag unterschrieben", berichtet Wahl. Andere Besucher seien erbost wieder gegangen. All das fand Wahl ärgerlich. Besonders enttäuscht ist sie aber von einer E-Mail, die sie ein paar Tage später von Jakob Köllhofer erhielt, nachdem ihre Freundin den DAI-Direktor darauf angesprochen hatte, dass das Veranstaltungshaus aus ihrer Sicht quasi die Besucher erpresse, Mitglied zu werden.

"Sie hätten sich wie viele andere im Laufe von zwei Monaten eine ganz normale Karte zum normalen Preis kaufen können", schreibt Köllhofer an Wahl. Die letzten Karten, die das DAI zur Verfügung hatte, sollten an diesem Abend den Mitgliedern vorbehalten sein. Das sei üblich, fair und auch gerecht. "Sie hätten doch auch nach Hause gehen können." In dem grußlosen Schreiben bietet Köllhofer Wahl an, sie könne den Aufpreis für ein normales Ticket im DAI bezahlen und erhalte ihren Antrag zurück.

"Das DAI ist ein sehr guter Verein. Aber diese ganze Angelegenheit ist sehr unangenehm", sagt Wahl. Eine sehr freundliche Mitarbeiterin Köllhofers habe sie schließlich beruhigt, ihre Mitgliedschaft trete nicht in Kraft. Der Direktor selbst sagt zu dem Fall, dass sich für den Vortragsabend noch Mitglieder als Gäste angekündigt hätten, die letzten Karten sollten ihnen vorbehalten sein. Zu der Frage, warum dann aber auch Neu-Mitglieder reingelassen wurden, antwortet Köllhofer ausweichend. Vielmehr weist er auf das herausragende DAI-Programm hin. Der Vorwurf der Erpressung sei "fast unverschämt". Zudem hätten die fast 5000 Mitglieder zahlreiche Vorteile wie verbilligte Eintrittspreise. Einen Grund, sich zu entschuldigen, sieht Köllhofer nicht.