An der Alten Brücke könnten künftig Hochwassersperren im 45-Grad-Winkel die bisher verwendeten Sandsäcke ersetzen. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die standardisierten Einzelteile aus Aluminium sind 1,50 Meter hoch, schnell im Aufbau, dicht und besonders langlebig: Wenn der Pegelstand des Neckars wegen starker Regenfälle steigt und die Flut kommt, braucht die Altstadt vor den Wassermassen Schutz. Deshalb investiert die Stadt seit 2004 Jahr für Jahr abschnittsweise in ein mobiles Hochwasserschutzsystem.

Neckarmünzplatz, Mönchgasse, Fischergasse und die Große Mantelgasse haben schon Bauteilelemente, seit Montag ist nun auch der rund 30 Meter lange Bereich zwischen dem Hörsaalgebäude Heuscheuer und dem Marstall bei Bedarf schnell dichtgemacht. Rund 140.000 Euro lässt sich die Stadt allein dieses Teilstück kosten.

Die Gesamtinvestitionen bis 2020 - bis dahin folgen noch zwei weitere Schutzwandbereiche - liegen bei rund 1,3 Millionen Euro für insgesamt 500 Meter Wasserschutzwand. Als kleine Demonstration wurden die neuen Bauteile gestern schon einmal aufgestellt. Zum Vor-Ort-Termin kamen am Montag auch Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Tiefbauamts-Leiter Jürgen Weber und Jan-Helge Saar vom Abwasserzweckverband Heidelberg.

Aluminiumwände, die schnell zusammengebaut werden können, sollen die Altstadt vor Hochwasser schützen. Am Marstall erklärten gestern Bürgermeister Jürgen Odszuck und Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber (v.l.) das Konzept. Foto: Rothe

Bei 24 Stunden Vorlauf-Warnzeit könne man davon ausgehen, dass die Altstadt innerhalb von zwölf Stunden abgedichtet sei, erklärte Berthold Reiter vom Hersteller IBS Technics aus Thierhaupten in Bayern. Seine Firma ist Vertragspartner der Stadt für das mobile Wasserschutzsystem und bringt unter anderem auch Erfahrungen aus Köln mit, wo man ebenfalls auf dieses System setzt. "Das geht im Notfall flugs. Es funktioniert wie Lego für Erwachsene."

Das neue System sei - verglichen mit dem alten Hochwasserschutz mit den Schlammfangwänden - viel dichter und die Aufbauzeit sei effizienter, betonten die Fachleute Weber und Saar. Und auch Christina Lepold vom Denkmalschutz der Stadt schaute zufrieden drein: "Die historische Altstadt wird vor Wasserschäden geschützt."

Der nächste Schutzbereich, der mit diesem System gesichert werden soll, ist am Brückenkopf der Alten Brücke - auf Höhe der ehemaligen Tankstelle Seppich. Unabhängig davon hatte die Stadt gestern unten am Ufer auch noch ein Steck-System im 45-Grad-Winkel aufgebaut - zu Demonstrationszwecken. Es könnte - direkt zwischen der Straße am Neckarstaden und dem Fluss - das bisherige Sandsack-Hochwasserschutz-System ersetzen. "Es wäre schon besser, da mal etwas zu haben, das auch nach dem Hochwasser noch da und nicht weggespült ist", sagte Jürgen Weber vom Tiefbauamt.

Auch Bürgermeister Odszuck zeigte sich äußerst zufrieden. "Die Schäden, die durch Wasser in der Altstadt entstehen, wären um ein Vielfaches höher", sagte er zur Frage, ob die hohen Kosten gerechtfertigt seien. Die Stadt erarbeite zurzeit außerdem ein Schutzkonzept, um auf den Klimawandel insgesamt zu reagieren. "Das hat dann weniger mit dem Pegelstand des Neckars zu tun, wohl aber mit überfluteten Bächen oder Hangrutschgefahren wegen Starkregen", so Odszuck. Dafür seien aber ganz andere Maßnahmen notwendig.