Heidelberg. (RNZ) "Gesternheutemorgen" heißt das neue Programm, mit dem Urban Priol aktuell durch Deutschland tourt. Am Freitag, 8. Februar, macht der vielfach ausgezeichnete Kabarettist, unter anderem bekannt aus der ZDF-Kabarettsendung "Neues aus der Anstalt", Station in der Heidelberger Stadthalle. Ab 20 Uhr erwartet den Zuschauer dann tiefsinniges, brandaktuelles Kabarett, geschmückt mit den Highlights der letzten Jahrzehnte.

RNZ-VERLOSUNG

RNZ-Leser können für den Abend exklusiv Tickets gewinnen. Denn wir verlosen 32 Karten. Wer sie gewinnen will, ruft bis Mittwoch, 6. Februar, 14 Uhr, an unter Telefon 0137822/702355 oder schickt eine SMS an Telefon 52020 mit RNZ HD PREIS (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort KABARETT sowie Name und Adresse. Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.