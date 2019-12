Heidelberg. (pne) Als er das letzte Mal in Heidelberg zu Gast war, da war er noch ein ganz normaler Schriftsteller. Seit Mitte Oktober ist Saša Stanišić Träger des Deutschen Buchpreises. Als solcher kehrt er nun in die Stadt zurück, in der er einst aufgewachsen ist, wo er studiert und gearbeitet, Freunde gefunden und das erste Mal ein Mädchen geküsst hat – in die Stadt, wo er ein "Heidelberger Junge" geworden ist: Auf Einladung des Interkulturellen Zentrums (IZ) kommt Stanišić am Donnerstag, 9. Januar, in die Neue Aula der Universität. Dort liest er aus seinem autobiografisch geprägten Familienroman "Herkunft" – demjenigen Buch, für das der 41-Jährige mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Die Lesung wird moderiert von Jagoda Marinić, Autorin und Leiterin des Interkulturellen Zentrums.

Die RNZ verlost 5 x 2 Karten für die Veranstaltung. Zusätzlich gibt es für jeden Gewinner und jede Gewinnerin außerdem ein druckfrisches Exemplar des Buchs "Herkunft".

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort STANISIC sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 20. Dezember, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zum Datenschutz auf wwwrnz.de/datenschutzhinweise)