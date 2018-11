Heidelberg. (pol/mün) Die Ampel ist Rot und vor ihr steht ein Mercedes-Sprinter. Es wird Grün, aber das Auto fährt nicht los. Und wieder ist es Rot. Als es wieder Grün wird, kommt das Fahrzeug noch immer nicht vom Fleck. Und wieder wird es Rot.

Einem Autofahrer kam das am Mittwochmittag komisch vor, was er an der Ampel zwischen Leimen und Kirchheim an der Ecke Sandhäuser Straße / Judenchaussee erlebte. Deswegen stieg er aus und wollte nachsehen, ob mit dem Fahrer in dem Sprinter alles in Ordnung sei, berichtet die Polizei.

Es war kein Unglücksfall, so viel steht fest. Er fand den Mann schlafend auf der Fahrersitz und rief erst einmal die Polizei.

Die Beamten weckten den 69-Jährigen und ahnten, was der Grund für diese Müdigkeit sein könnte: Der Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille.

Der betrunkene Fahrer musste danach nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben.