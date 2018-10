Heidelberg. (RNZ) Im Bereich Adenauerplatz werden zusätzliche Parkplätze für Anwohner freigegeben. In der Altstadt wurde die Parkplatzsuche für Anwohner in den vergangenen Monaten schwerer: Im Zuge der Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums, durch die Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Landfriedstraße und die Bauarbeiten am westlichen Ende der Plöck sind zahlreiche Parkplätze weggefallen. Im Bereich Adenauerplatz wurden nun neben dem Polizeigebäude acht Parkplätze für Anwohner mit Parkausweis "A 1" reserviert. Sie können die Plätze außerhalb der Parkscheibenregelung, die werktags von 7 bis 19 Uhr besteht, nutzen.

Um dem Parkplatzengpass entgegenzuwirken, wurden in der Friedrich-Ebert-Anlage bereits alle gebührenpflichtigen Parkplätze abends, samstagnachmittags und auch sonntags für Anwohner reserviert. Darüber hinaus können sie etwa zwölf Parkplätze im gebührenpflichtigen Bereich der sogenannten Fehser-Allee - das ist die schmale Parallelstraße der Friedrich-Ebert-Anlage - auch tagsüber nutzen.