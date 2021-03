Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Kinderbeauftragten in Heidelberg stellen sich gemeinsam gegen die Falschbehauptungen von Maskengegnern. Im Vorfeld einer Demonstration gegen die Maskenpflicht an Schulen, die am Mittwoch vor dem Rathaus stattfand, hatten die Kinderbeauftragten aller Stadtteile in einer offenbar konzertierten Aktion diverse E-Mails bekommen, in denen sie dazu aufgefordert wurden, sich gegen die Maskenpflicht für Grundschüler einzusetzen.

Die E-Mail-Schreiber behaupteten, Masken lösten gesundheitliche Schäden aus und setzten die Tragepflicht für Schüler mit Kindesmisshandlung gleich. Die 30 ehrenamtlichen Kinderbeauftragten reagierten am Mittwoch mit einer Stellungnahme: "Wir Kinderbeauftragten weisen diesen koordinierten Versuch der Vereinnahmung ausdrücklich zurück und verwehren uns gegen solche Aktionen, die ausschließlich zur Folge haben, dass wissenschaftlich und medizinisch nicht gedeckte Behauptungen Familien zusätzlich verunsichern, wodurch gerade derzeit Ängste entstehen oder verstärkt werden können." Solche Aktionen böten "keinen positiven Beitrag zur Lösung der schwierigen und sehr anstrengenden Lage, in denen sich Familien in dieser Zeit befinden".

Hintergrund > Kinder im Grundschulalter sind stark von Corona betroffen: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Fünf- bis Neunjährigen hat sich zwischen Kalenderwoche 7 und 11 deutschlandweit von 37 auf 126 mehr als verdreifacht – damit liegt sie oberhalb der Gesamtinzidenz. Zwar erkranken Kinder seltener [+] Lesen Sie mehr > Kinder im Grundschulalter sind stark von Corona betroffen: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Fünf- bis Neunjährigen hat sich zwischen Kalenderwoche 7 und 11 deutschlandweit von 37 auf 126 mehr als verdreifacht – damit liegt sie oberhalb der Gesamtinzidenz. Zwar erkranken Kinder seltener an Covid-19 als Ältere, jedoch tragen sie Infektionen weiter. Das Tragen von Masken ist für Kinder in aller Regel nicht schädlich. Hilfreiche Informationen zum Thema Atmung, CO2 und Masken gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin unter www.dgkj.de.

Seit Montag gilt an allen Schulen in Baden-Württemberg die Pflicht, eine medizinische Schutzmaske zu tragen – auch für Grundschüler. Diese Verschärfung der Corona-Verordnung nahmen am Mittwoch knapp 100 Erwachsene zum Anlass, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus zu demonstrieren. Viele von ihnen hatten ihre Kinder mitgebracht: Rund 50 Minderjährige vom Säugling bis zum Teenager waren dabei.

Neben Eltern aus Heidelberg kamen auch Menschen aus dem Coronaleugner- und Querdenker-Milieu, die jegliche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ablehnen. Mobilisiert für die Demo wurde auch aus dem Umfeld der Organisatoren der Anti-Corona-Demos im pfälzischen Kandel, die zum Teil von Rechtsradikalen getragen werden. "Corona-Mafia raus", stand auf dem Schild eines erwachsenen Demonstranten.

Ein etwa achtjähriger Junge hielt ein Schild hoch mit der Aufschrift: "Maskenpflicht für Schüler ist eine Demütigung". Auch in den Redebeiträgen wurde deutlich, dass nicht nur die Maskenpflicht für Grundschüler, sondern die Anti-Corona-Maßnahmen umfassend abgelehnt werden. Zehn Gegendemonstranten hielten am Rande des Marktplatzes dagegen – mit Schildern wie "Masken auf", "Lasst eure Kinder da raus" oder "Leugnen tötet".

Die Heidelberger Kinderbeauftragten betonen in ihrer Stellungnahme: "Die meisten Eltern von Grundschulkindern sind sehr froh, dass ihre Kinder im Moment wieder im Präsenzunterricht lernen können und vertrauen darauf, dass dies – auch bei momentan exponentiell steigenden Neuinfektionsraten – in einem so sicher wie möglich gestalteten Rahmen geschieht." Grundschulen könnten nur dann Lernorte mit möglichst niedrigem Infektionsrisiko sein, wenn alle Maßnahmen – also Schnelltests, Lüften, Masken, Abstand, Handhygiene und, wo möglich, Luftfilter – konsequent angewandt würden. Die Alternative sei Fernunterricht – doch gerade für kleine Kinder sei der Präsenzunterricht besonders wichtig.