Martin Herrmann vor seiner Wohnung in der Weststadt. Seit 1998 lebt der gebürtige Günzburger in Heidelberg und pflegt hier auch seine sportliche Leidenschaft: das Geräteturnen. Foto: Philipp Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Den Eierschneider hat Martin Herrmann immer dabei. Für ihn ist das aber nicht einfach ein schnödes Haushaltsgerät, sondern eine "tibetanische Taschenharfe". Auf den zehn Drähten dieses "hochesoterischen Instruments" (Herrmann) musiziert er, egal, wie harmonisch oder disharmonisch das klingt. Das ist einer der absurden Momente seines Programms als Kabarettist und Liedermacher. Auch dafür wurde der Wahl-Heidelberger mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet.

"Der ist eigentlich nur wichtig fürs Ego", sagt Herrmann, während er im Café Zimmermann in der Rohrbacher Straße an seinem Kaffee nippt. Trotzdem ist er stolz auf die Auszeichnung, schließlich wird sie nicht von irgendwem vergeben, sondern vom Landesministerium für Wissenschaft und Kunst. Ob er damit nun mehr Auftritte bekommt, lässt Herrmann mal offen. Erst seit zwei Jahren hat er überhaupt ein Management, vorher hat er alles selbst organisiert. Herrmann ist keiner der Stand-up-Comedians, die regelmäßig große Hallen füllen oder Fernsehshows haben. Er läuft ein bisschen unter dem Radar der großen - auch medialen - Öffentlichkeit, spielt, wo er gebucht wird, in der "Herzbaracke" in Rapperswil oder auf der Kleinkunstbühne Cuxhaven. Aber Herrmann tut, was er tut, mit Leidenschaft - weil er nicht anders kann.

Dabei hat er durchaus Ansätze einer bürgerlichen Vita vorzuweisen. Geboren im schwäbischen Günzburg, mit zehn Jahren nach Freiburg umgezogen, Abitur und Lehramtsstudium in den Fächern Biologie und Sport. Doch schon als er 1985 das Examen bestanden hatte, war das für ihn nur eine "Zwischenlösung", denn die Musik hatte ihn längst gepackt. Als bei der Ministrantenfreizeit am Lagerfeuer zur Gitarre gesungen wurde, wusste der 13-jährige Martin: "Das will ich auch können". Mit 14 schrieb er erste eigene Stücke, spielte Lieder von Franz Josef Degenhardt und Ulrich Roski nach - "man will ja seine Meister können".

Und so arbeitete Herrmann auch nie so richtig als Lehrer, mal als Aushilfe in München, auch schon am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium. Denn es zog ihn auf die Bühne. Doch schnell stellte er fest: "Man kann die Leute nicht nur mit Liedern unterhalten, man braucht auch Zwischentexte". Und so baute er Stand-up-Elemente in sein Programm ein und kam so bei der Mischform an, mit der er heute durch die Lande tourt: satirische Reime, kabarettistische Texte, absurde Alltagsbeobachtungen - und natürlich Lieder.

Einen seiner ersten Auftritte überhaupt absolvierte Herrmann 1982 im "O’Reilly’s" Irish Pub in Heidelberg, 1998 landete er wieder in der Stadt, als er noch mal Gerontologie studierte. In seiner Studentenbude von damals in der Weststädter Schlosserstraße wohnt der 60-Jährige heute noch - allein. "Ich brauche meine Freiheit, wenn die Inspiration kommt", sagt Herrmann. Er hat eine Tochter, die heute 26 Jahre alt ist. Als die ein Kind war, hat er sich natürlich um sie gekümmert, aber ein normales Familienleben ist nichts für ihn.

Die Themen für seine Programme findet Herrmann zum Teil im Alltag. Wenn etwa morgens im Radio kommt, dass die Autohersteller Diesel-Versuche mit Affen machen, will er das unbedingt einbauen. Vom klassischen politischen Kabarett hält er dagegen nichts: "Da lässt sich das Publikum erzählen, was es ohnehin schon denkt". Sein Handwerk ist die Satire. "Ich muss nicht sagen, was ich denke, sonst kann ich auch eine Predigt halten. Vielmehr muss ich über Ironie Bilder beim Publikum erzeugen", erklärt er. Seine Programme schreibt er alle selbst, Pointen entstehen aber auch im Zwiegespräch mit Freunden, etwa mit Bernd Zeller, mit dem er vier Jahre lang die Neuauflage der Zeitschrift "Pardon" verantwortete.

Seine zweite Leidenschaft neben der Bühne ist das Geräteturnen. Wo er hinkommt, sucht sich Herrmann einen Sportverein, bei dem er mitmachen kann. "Meine Reckriemen habe ich immer dabei". Allein in Berlin ist er Mitglied in drei Vereinen, ebenso beim HTV in Heidelberg, denn: "Das ist mein Lebenssport."

Info: In der Region ist Martin Herrmann am 24. April im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim (Verleihung Kleinkunstpreis) und am 27. Oktober im Schatzkistl in Mannheim zu sehen.