Heidelberg. (rnz) Der Einmündungsbereich der Marstallstraße an der Bundesstraße B37 ist in einem schlechten Zustand. Die Pflastersteine sind lose und nicht mehr gut begeh- und befahrbar. Daher saniert die Stadt jetzt das Pflaster und setzt bei der Gelegenheit auch neue Fundamente für eine mobile Hochwasserschutzwand.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 23. November. Für die Dauer der Maßnahme muss der Einmündungsbereich der Marstallstraße gesperrt werden. Die Zu- und Abfahrt zur B37 ist dann nicht möglich. Die Bundesstraße ist regulär befahrbar.

Der Radweg am Marstallgebäude entlang der B37 ist in Höhe der Baustelle unterbrochen. Auch die Busse müssen umgeleitet werden. Die Linien 30, 31, 32 und 33 können die Haltestellen Marstallstraße und Uniplatz nicht anfahren. Die Busse der Linien 30 und 33 in Fahrtrichtung Emmertsgrund werden über den Schlossbergtunnel zur Peterskirche geleitet.

Die Linien 31 und 32 bedienen ersatzweise die Haltestelle Marstallstraße der Linie 35 (an der B37) und werden über die Herrenmühle zur Peterskirche geleitet. Auch die Moonliner sind betroffen.