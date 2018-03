Heidelberg. (pol/run) Zu einem schrecklichen Unglück kam es am Mittwoch in Heidelberg. Ein Mann stürzte laut Polizei-Angaben am Schloss von einer Mauer und kam dabei ums Leben. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren im Einsatz.

Nach Informationen der Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.