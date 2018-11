Heidelberg. (pol/mün) Ein 80 Jahre alter Mann hatte sich am Samstagabend gerade in einen 33er-Bus gesetzt, als er von einem Unbekannten angegangen und geschlagen wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr während der Fahrt in der Heidelberger Kurfürstenanlage von der Stadtbücherei zum Hauptbahnhof.

Erst beleidigte der Unbekannte den Senior, der aber in Ruhe gelassen werden wollte. Darauf schlug der Angreifer plötzlich mit den Fäusten auf ihn ein, berichtet die Polizei. Er bekam unter anderem einen Schlag ins Gesicht. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte nach der Brille des Geschädigten, die zu Boden fiel und beschädigt wurde.

Ein Zeuge mischte sich ein, riss den Schläger von dem Senior weg und drängte ihn aus dem Bus. Der 80-Jährige fuhr weiter bis zum Hauptbahnhof, wo er erneut auf den Angreifer traf. Als dieser wieder auf ihn losgehen wollte, kamen ihm Passanten zur Hilfe und riefen die Polizei. Der Schläger ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Der unbekannte Angreifer soll etwa 1,75 Meter groß und etwa 50 Jahre alt sein. Er habe kurze, leicht graue Haare, einen Drei-Tage-Bart und sei mit grauem Oberteil und einer gelb oder orangenen Jacke bekleidet gewesen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 melden.