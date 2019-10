Von Rolf Kienle

Heidelberg. Kann man einen spannenden, 45 Minuten langen Film über Streuobstwiesen drehen? Eine Dokumentation, die keine Minute langweilig ist? Annette und Klaus Scheurich können. Die Heidelberger Naturfilmer, die seit 35 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs sind, um Landschaften und Tiere zu filmen, sich mit Eisbären, Grizzlys und Zwerg-Flusspferden beschäftigt haben und mit Werner Herzog im südamerikanischen Regenwald unterwegs waren, können auch der Streuobstwiese eindrucksvolle Bilder und Themen abgewinnen.

"Bei uns gibt es auch was Wunderbares", sagt Annette Scheurich. Ihr "Karussell des Lebens" auf einer Streuobstwiese hat einen Unterhaltungs- und Informationswert, der mithalten kann. Mit ihren Reportagen, Natur- und Tierdokumentationen haben sie sich international einen Namen gemacht und viele Preise bekommen, zum Beispiel 2015 für den besten "Jugendfilm des Jahres". Am Samstag wird ihnen in Görlitz der Meridian-Naturfilmpreis verliehen, den bisher beispielsweise Heinz Sielmann, Ranga Yogeshwar und Dirk Steffens erhielten.

Etwa 50 internationale Preise haben sie bisher bekommen, unter anderem für die beste Dokumentation und die beste Kameraführung. Den Meridian-Naturfilm-Preis erhalten sie auch für ihre "charakteristische Handschrift", wie es vom Veranstalter heißt. Diese Handschrift ist so etwas wie das Geheimnis ihres Erfolgs. Denn die Scheurichs begnügen sich nicht mit spektakulären Tieraufnahmen. "Wir wollen Geschichten erzählen", sagen sie. Sie wollen mit ihren Texten die Frage beantworten, um was es eigentlich geht. Wie leben Zwerg-Flusspferde, vor allem, warum leben sie so völlig anders als ihre großen Brüder und Schwestern, was ist ihr Problem und warum sieht man sie so selten? Es gab zu diesem Zeitpunkt nicht einen Film über Zwerg-Flusspferde. Oder: Wie dreht sich das Karussell des Lebens auf einer Streuobstwiese mit ihrem reichen Lebensraum aus Flora und Fauna im Laufe der Jahreszeiten? "Man muss den Zuschauer fesseln, Emotionen schaffen, ruhige Szenen müssen sich mit spannenden abwechseln", erklären sie.

120 Filme haben sie mit ihrem kleinen Unternehmen Marco-Polo-Film in den vergangenen 35 Jahren gedreht. Es waren durchweg aufwendige Produktionen. Für die Filme über die Grizzlys in Alaska drehten sie fast ein halbes Jahr, der Film über den Winter brauchte zwei Winter. Neun Monate waren sie auf der Spur der Zwerg-Flusspferde unterwegs, wobei sie "in den ersten sechs Monaten kein einziges zu Gesicht bekamen".

Wenn sie ihre Reisen nach Afrika zusammen rechnen, kommen sie auf insgesamt fünf Jahre Afrika. Zwanzig Filme entstanden in dieser Zeit. Mit riesigem Materialaufwand zogen sie mit dem Regisseur Werner Herzog durch den Regenwald Venezuelas. Die Besonderheit der Arbeiten: "Wir hatten zehn Tonnen Material zu transportieren", schildert Klaus Scheurich. Herzog wollte das Abenteuer eines Luftschiffes erzählen, das dicht über dem Dschungel schwebt. Titel des Films "The White Diamond". Es war damals der erste digitale Kinofilm.

Zum Filmen kamen die beiden studierten Geologen über den Naturschutzgedanken. "Wir haben gesehen, dass man für die Natur etwas tun muss", sagt Annette Scheurich. Das war vor 35 Jahren. "Es gibt so viel Schönes. Das muss man erhalten." Sie sind Mitglied in sämtlichen Naturschutzorganisationen und werden nicht müde, über die Schönheit der Natur und die Gefahren aufzuklären. Inzwischen haben sie einen eigenen Vertrieb für die Vermarktung von Naturfilmen gegründet und sind längst international unterwegs. Natur und Tiere und deren Lebensraum sind ihnen eine echte Herzensangelegenheit.

Info: Am Montag, 14. Oktober, läuft um 20.15 Uhr in der ARD der Scheurich-Film "Bären wie wir".