Heidelberg. (RNZ) Am Sonntag, 29. Juli, findet von 9.30 Uhr bis 14 Uhr in Neuenheim und in der Altstadt sowie am Königsstuhl der Triathlon "Heidelberg Man 2018" statt. 800 Triathleten haben sich dazu angekündigt. Dafür müssen die Neuenheimer Landstraße und Teile der Bundesstraße B37 zeitweilig gesperrt werden.

Betroffen davon sind die Buslinien 33, 34, 35 und 39, die Umleitungen fahren, wie man sie weitgehend vom Halbmarathon - der als stadtgesellschaftliches Ereignis mit seinen vielen Zaungästen deutlich größer ist - kennt, also in der Regel durch den Schlossbergtunnel.

Linie 33: Die Busse fahren von 7.30 bis 11 Uhr durch den Schlossbergtunnel. In Richtung Ziegelhausen entfallen die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz, in Richtung Emmertsgrund die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Uniplatz.

Linie 34: Die Busse wechseln die Neckarseite und fahren von 7.45 bis 14.20 Uhr eine Umleitung über die Friedrich-Ebert-Anlage, durch den Schlossbergtunnel über die Ziegelhäuser Brücke und dann zur Stiftsmühle und weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg entfallen in beiden Fahrtrichtungen.

Linie 35: Auch diese Busse fahren von 7.30 bis 10.40 Uhr durch den Schlossbergtunnel. In beiden Fahrtrichtungen entfallen die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus, Kongresshaus, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz.

Linie 39: Ab Betriebsbeginn bis voraussichtlich 14 Uhr entfallen alle Fahrten zwischen Bismarckplatz und Königstuhl.