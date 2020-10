Heidelberg. (RNZ) Anlässlich des Jahrestages des Anschlags auf die Synagoge in Halle organisiert die evangelische Kirche in Heidelberg am Sonntagabend eine Mahnwache. Diese wird um 19 Uhr an der Synagoge in der Häuserstraße abgehalten.

Damit soll die Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern sichtbar zum Ausdruck gebracht werden. Seit Freitagabend tagt die Stadtsynode der evangelischen Kirche in Heidelberg. Unter anderem hat sie sich mit dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland beschäftigt und der daraus erwachsenden Besorgnis der Mitglieder der jüdischen Gemeinde auch in Heidelberg. Daraus entstand auch die Idee zur spontanen Mahnwache.