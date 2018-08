Heidelberg. (RNZ) In Wieblingen soll die Maaßstraße sicherer und Verkehr beruhigt werden. Deshalb wird die Straße im Bereich zwischen dem Elisabeth-von-Thadden-Platz und der Adlerstraße zur Einbahnstraße. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die neue Regelung werde noch in den Sommerferien ausgeschildert, heißt es in einer Meldung.

Bisher ist lediglich die Einfahrt in die Maaßstraße ab der Adlerstraße verboten, innerhalb der Straße ist gegenläufiger Verkehr möglich. Künftig wird die Ausfahrt aus der Friedrichsfelderstraße nur noch nach rechts in Richtung Adlerstraße oder nach Westen zum Grenzhöfer Weg möglich sein.

Die neue Regelung geschieht im Vorgriff auf eine ohnehin geplante Umgestaltung dieses Teilstücks. Die Einbahnstraßenregelung wurde allerdings bei den Sitzungen im Bezirksbeirat, in denen bereits über die Umgestaltung diskutiert wurde, sowie im Gemeinderat angeregt und kann bereits jetzt ohne großen Aufwand umgesetzt werden.