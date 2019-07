Heidelberg. (pol/mün) Ein Lkw erfasste am Dienstagabend in der Bahnstadt einen Liegerad-Fahrer und schleifte ihn 10 Meter mit. Laut Polizei soll der Lkw-Fahrer den Radler gegen 18 Uhr an der Kreuzung Speyerer Straße/Carl-Benz-Straße übersehen haben. Der 46 Jahre alte Zweiradfahrer sei ordnungsgemäß auf dem Radweg unterwegs gewesen.

Zum Glück hatte das Liegerad eine vollständige Verkleidung. Deshalb sei der Fahrer nur leicht verletzt worden, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Passanten wurden auf den Unfall aufmerksam und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der verständigte Notarzt sowie eine Besatzung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kümmerten sich um die beiden Männer; eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

An dem Liegerad sowie Lkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Lkw-Fahrer sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.