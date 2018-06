Heidelberg. (rnz/mare) Am Freitag, 22. Juni, sind in Heidelberg in der Rottmannstraße kurzfristig dringende Arbeiten an den Straßenbahngleisen nötig. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit.

Die Linien 5 und 23 müssen daher ab Hans-Thoma-Platz in Fahrtrichtung Bismarckplatz/Innenstadt über Berliner Straße und Bergheimer Straße umgeleitet werden.

Die Haltestellen Kapellenweg, Blumenthalstraße, Kußmaulstraße, Brückenstraße und Bismarckplatz können in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden. Ab der Haltestelle Seegarten fahren die Bahnen wieder auf dem regulären Linienweg. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Sperrung von etwa 7 Uhr bis etwa 14 Uhr andauert. Ein Ersatzverkehr kann nicht eingerichtet werden.