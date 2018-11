Heidelberg. (RNZ) Vor rund einem Jahr begannen die Stadtwerke Heidelberg damit, die Straßenbeleuchtung zu modernisieren. Das Feedback aus der Bürgerschaft sei gut, teilt das städtische Unternehmen nun mit. Das Programm liege bestens im Zeitplan, inzwischen habe auch die begleitende Kampagne "Licht ins Dunkel" begonnen, die mehr Akzeptanz für die energiesparende und naturschützende Beleuchtung schaffen soll.

Insgesamt 6500 von rund 14.500 Laternen sollen in Heidelberg bis Ende 2020 durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden. Eines der wichtigsten Ziele des Programms ist es, den Energieverbrauch um 2,2 Gigawattstunden - oder ein Drittel - zu senken. Diese Ersparnis entspricht dem Stromverbrauch von mehr als 500 Haushalten. Die neuen Modelle reduzieren außerdem die Aufhellung des Nachthimmels.

"Nach unten gerichtetes Licht, eine niedrige Beleuchtungsklasse und einen geringen Blauanteil beim Lichtspektrum sind die Kriterien, die aus Naturschutzgründen an Beleuchtung gestellt werden. All diese Aspekte sind bei den neuen Leuchten berücksichtigt", sagt Rainer Herb, Leiter des Beleuchtungs-Teams bei den Stadtwerken.

Der Lichtkegel der neuen Leuchten ist auf die Straße gerichtet - dort, wo es hell sein soll. "Einigen Anwohnern erscheinen die neuen Leuchten daher zu dunkel, denn sie möchten gerne, dass ihre Einfahrten und Hauseingänge ausgeleuchtet werden. Allerdings ist das die Aufgabe des Hauseigentümers, und am besten werden dazu energiesparende Bewegungsmelder eingesetzt", erklärt Herb.

In den Wohngebieten und Anliegerstraßen setzen die Stadtwerke außerdem auf warmweißes Licht mit geringem Blauanteil. Lediglich bei einigen großen Straßen kommt aus Sicherheitsgründen Licht mit höherem Blauanteil zum Einsatz. "Wir setzen überwiegend auf warmweißes Licht, weil ein hoher Blauanteil wach macht und den Tag-Nacht-Rhythmus stört, den Menschen, Tiere und Pflanzen dringend brauchen", erläutert der Beleuchtungsexperte. In der verkehrsarmen Zeit zwischen 22 und 6 Uhr ist in vielen Straßen die Lichtleistung zudem auf die Hälfte reduziert.

Seit November 2017 haben die Stadtwerke über 2000 Leuchten in Wohngebieten ausgewechselt. Nach Abschluss des Modernisierungs-Programms werden sukzessive die übrigen Leuchten in Heidelberg gewechselt, bis die ganze Stadt nur noch mit insektenschonendem LED-Licht ausgestattet ist. "Aus Rückmeldungen der Bürger haben wir viel gelernt und die Hinweise werden in der weiteren Umsetzungsphase berücksichtigt", kündigt Herb an.

Info: Mehr zur Kampagne "Licht ins Dunkel - Die Nacht neu entdecken": www.licht-ins-dunkel-hd.de