Heidelberg. (jus) Geduld mussten all jene mitbringen, die sich in der vergangenen Woche im neuen Südstadt-Bürgerzentrum, der Chapel, an den beiden Impftagen den Piks holten – drei Stunden betrug die durchschnittliche Wartezeit. Die meistgestellte Frage im Vorfeld: "Kann ich auch zum Boostern kommen?"

Und tatsächlich holten sich dann auch 129 der insgesamt 193 geimpften Personen ihre Drittimpfung. Stefanie Ferdinand vom Caritas-Südstadtbüro sagte, dass dieser Andrang aus ihrer Sicht für die Reaktivierung der stationären Impfzentren mit Terminvereinbarung spreche.

Zusätzlich müsse es aber auch Transparenz darüber geben, wo sich Impfinteressierte hinwenden können, und es brauche einen Ausbau regelmäßiger Angebote, unter anderem unmittelbar im Lebensraum der Menschen.

Info: Aktuelle Informationen zu Impfangeboten gibt es unter www.dranbleiben-bw.de