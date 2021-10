Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mit viel Unverständnis reagierten zahlreiche Pfaffengrunder Bezirksbeiräte in ihrer jüngsten Sitzung bei der Vorstellung der Planungen der Stadt für die Doppelkreuzung Henkel-Teroson-Straße/Hans-Bunte-Straße und Diebsweg. Auch wenn diese Maßnahme an der wichtigen Nord-Süd-Achse Richtung Wieblingen nur ein Provisorium sein soll, befürchten sie massiven Rückstau für Autos. Und auch – trotz einiger Verbesserungen – Nachteile für Radfahrer.

"Es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf", erklärten Fabian Rist und Robert Blaszczyk vom Amt für Verkehrsmanagement, warum die Stadt nun schnell tätig werden will: An den Knotenpunkten der oben genannten Straßen sei die Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrer und Fußgänger stark beeinträchtigt. "Statistiken zeigen, dass das ein Unfallschwerpunkt ist", erklärte Rist. Besonders deshalb, weil es keine Querungen der Straßen gebe. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die Kosten liegen laut Vorlage der Stadt bei rund 77.000 Euro.

Die provisorischen Umbauarbeiten sehen nun eine Mittelinsel samt Anpassungen mit mobilen Leitelementen vor. Künftig müssen also nur noch zwei statt vier Fahrbahnen überquert werden. Die breiten Einmündungsbereiche der Hans-Bunte-Straße und des Diebswegs werden verengt auf eine Spur, sodass sich keine zwei Fahrzeuge mehr nebeneinander aufstellen können. "Dadurch wird die Sichtbeziehung für alle Beteiligten verbessert", hieß es. Außerdem sollen alle vorhandenen Radstreifen rot markiert werden.

Das Ganze sei als Provisorium geplant, weil erst zu einem späteren Zeitpunkt ein umfangreicher Umbau in diesem Gesamtbereich vorgenommen werde, so Rist. "Das kann also einige Jahre dauern und hängt auch von dem eventuell kommenden Anschluss Rittel ab." Man rechne aber schon bald mit einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch das neue Möbelhaus und den Verkehr aus der Bahnstadt und behalte deshalb die Entwicklung im Auge. "Aber Standorte für mögliche Lichtanlagen sind wegen der Gesamtumbaupläne noch nicht möglich und die Machbarkeit eines Kreisverkehrs wird noch geprüft", so Fabian Rist.

Doch genau das wünschen sich die Pfaffengrunder. "Sonst läuft es da nicht", meinte auch Stadtteilvereinsvorsitzender Heinz Schmitt. "Das scheint mir insgesamt nicht optimal zu sein", fasste Bezirksbeirat Emmerich Martin (SPD) die Kritik von vielen Seiten aus dem Gremium zusammen. Die Räte befürchten einen großen Rückstau für den Autoverkehr vom Diebsweg kommend, weil Rechts- und Linksabbieger sich eine Spur teilen müssen. "Das ist ein weiteres Nadelöhr", schimpfte man. "Wer sich auskennt, wird dann durch den Pfaffengrund fahren." Außerdem sei es zumindest in diesem Kreuzungsbereich auch für Radler und Fußgänger weiterhin schwer, über die Straße zu kommen. Lediglich Bezirksbeirat Raoul Haschke (Grüne) zeigte für die Pläne der Stadt Verständnis. Man müsse doch beim Thema Verkehrssicherheit Prioritäten setzen. "Da machen ein paar Minuten mehr Stau doch nichts aus."

Auf wenig Gefallen stieß auch die Mitteilung der Stadt, dass der Ausbau des Teilstücks der Eppelheimer Straße zwischen Diebsweg und Bauhaus sich weiter nach hinten verlagert. Der derzeitige Zeitplan sieht einen Baubeginn ab Ende 2024 vor. "Es hieß mal Ende 2023", bemerkte Bezirksbeirat Haschke.